Ako obmedziť príjem alkoholu? Lekári radia tieto overené triky

Či už sa obávate množstva alkoholu, ktoré vypijete, alebo nie, existujú praktické spôsoby, ktoré vám pomôžu kontrolovať pitie.

Odstráňte pokušenie

Alkohol môže lákať kdekoľvek – rodinné stretnutia, spoločenské udalosti, pracovné šťastné hodinky, a to sme vymenovali len niektoré. Môže byť ťažké kontrolovať, kedy a kde je alkohol prítomný, ale jediné miesto, kde máte slovo, je váš domov.

„V prvom rade radím svojim pacientom, aby u seba doma držali nulové množstvo alkoholu," povedal pre portál LiveStrong Mike Sevilla, MD, člen Americkej akadémie rodinných lekárov.

Ak sa snažíte obmedziť pitie, choďte cestou najmenšieho odporu odstránením alkoholu z oblastí, kde máte úplnú kontrolu.

Myslite na to najmä v spojitosti so sviatkami a ľuďmi, s ktorými sa vám spája pitie alkoholu, radí Sevilla. To by mohlo znamenať plánovanie vopred a výber špeciálnej udalosti, na ktorú sa rozhodnete dať si nápoj alebo dva. Tiež sa môžete rozhodnúť, že sa nezúčastníte úplne, aby ste sa vyhli pokušeniu.

Urobte si plán

Ak viete, že budete v blízkosti alkoholu, urobte si vopred plán, ako budete pristupovať k pitiu. Na začiatku večera sa rozhodnite, koľko nápojov si dovolíte vypiť, ak vôbec nejaké. Ak potrebujete niekoho, kto vás bude brať na zodpovednosť, požiadajte priateľa, aby sa k vám pridal. Alebo si môžete naplánovať striedanie alkoholických nápojov s pohármi vody, vďaka ktorým budete dostatočne hydratovaný a minimalizujete aj možnosť na opicu na druhý deň.

Súčasťou vášho nového prístupu môže byť aj to, že spravíte maximum, aby ste sa vyhli akýmkoľvek negatívnym dôsledkom pitia, hovorí psychológ Jeff Temple. Naplánujte si pitie tak, aby to neovplyvnilo vašu prácu alebo vzťahy, napríklad obmedzte alkohol len na výnimočné príležitosti.

Skontrolujte sa pred tým, ako sa napijete

Podľa Harvard Health Publishing môže tiež pomôcť sledovať svoje emócie predtým, ako začnete piť. Pocity úzkosti, stresu alebo hnevu môžu zvýšiť pokušenie piť príliš veľa. Skúste nájsť alternatívy na zvládnutie stresu predtým, ako siahnete po nápoji, napríklad meditáciu či cvičenie.

„Bohužiaľ, veľa ľudí pije na samoliečbu, čo môže urobiť svoje okamžite, ale v konečnom dôsledku to zhoršuje a predlžuje problém," povedal pre portál LiveStrong psychológ Jeff Temple.

„Zneužívanie alkoholu je nejakým spôsobom spojené s úzkosťou, depresiou, PTSD a takmer všetkými ďalšími problémami v oblasti duševného zdravia. Problematické požívanie alkoholu môže prispieť k zlému duševnému zdraviu a môže byť výsledkom zlého duševného zdravia. Každý z nich môže ten druhý problém ešte zhoršiť."

Veďte si denník

Keďže obmedzovanie neznamená úplné odstránenie, Temple navrhuje založiť si pitný denník, aby ste boli zodpovedný. Vaše záznamy môžu zahŕňať poznámku vždy, keď ste pili, koľko ste toho vypili a kde to bolo

Vidieť príjem alkoholu na papieri lebo v digitálnej poznámke v telefóne vám tiež môže poskytnúť lepšiu predstavu o tom, koľko a ako často pijete. Ak spozorujete akékoľvek výstražné znamenia, obráťte sa na svojho lekára o pomoc.

„Pokiaľ ide o snahu zlepšiť si zdravie, vždy odporúčam, aby sa osoba najskôr obrátila na svojho rodinného lekára, pretože váš lekár má skúsenosti so snahou pomôcť vám dosiahnuť váš konkrétny zdravotný cieľ, nech už je to čokoľvek,“ hovorí Dr. Sevilla

Požiadajte o podporu

Ak chcete mať alkohol pod kontrolou, nemusíte byť na to sami a určite to nemusí ostať v tajnosti. Vo väčšine prípadov môže byť užitočné informovať priateľov a rodinu o vašich zámeroch, aby vás mohli podporiť. Alebo, ako navrhuje Temple, naverbujte priateľa, aby sa stal triezvym kamarátom a pomôžete si navzájom.

„Nebojte sa požiadať o pomoc a podporu tých priateľov a rodinu, ktorí sú na vašej strane," hovorí Dr. Sevilla. Využite pomoc priateľa zodpovedného za kontrolu, aby ste sa uistili, že neprekročíte limit na pitie. Vtedy je užitočné povedať im svoj limit na začiatku príležitosti, aby vás mohli sledovať.

Vyberajte si nápoje s nízkym obsahom alkoholu

Ďalším spôsobom, ako znížiť čo i len trochu príjem alkoholu, je vyberať si nápoje s nízkym obsahom alkoholu alebo nápoje s nulovým obsahom alkoholu. Podľa psychológa Templa je dobrý nápadom napríklad jablkový mušt.

Nemusíte dopiť

Zmena názoru nie je zločin. Ak ste si objednali nápoj a zrazu nemáte chuť na ďalší alkohol, pokojne ho vynechajte. Aj keď to môže byť plytvanie peniazmi, nie je to plytvanie, ak sa budete držať svojich hraníc a svojich cieľov obmedziť.

„Odporúčam ľuďom, aby boli vytrvalí, pretože je normálne, že niekedy počas tohto procesu dôjde k neúspechom," hovorí Dr. Sevilla. „Ale pokračovať v práci na sebe a dosahovaní svojich cieľov je vždy dobrá vec."