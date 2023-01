Babiš nemôže byť odsúdený, jeho vina sa nepreukázala, povedal jeho advokát

Vo svojej záverečnej reči to povedal jeden z obhajcov českého expremiéra Eduard Bruna. Babiš podľa neho nemôže byť odsúdený.

Bruna v úvode ocenil postoj štátneho zástupcu Jaroslava Šarocha. Je to podľa neho seriózny človek a odborník, výsluchy svedkov ani obžalovaných nekomplikoval. „Zaslúži si moje uznanie,“ povedal Babišov obhajca s tým, že napriek tomu hodnotí obžalobu ako deravú.

„Ak by mal nejaký človek – a týka sa to aj Andreja Babiša – spáchať trestnú činnosť, potom tam musí byť úmysel, buď priamy, alebo nepriamy. Nič také ale preukázané nebolo,“ vyhlásil Bruna.

Bývalý český premiér mal poskytnúť pomoc v spáchaní trestného činu formou odstránenia prekážky. Malo to spočívať v tom, že svojím vplyvom zaistil zdanlivé vytvorenie podmienok na to, aby jeho spolupracovníčka Jana Nagyová mohla žiadať o poskytnutie dotácie pre Farmu Čapí hnízdo. Bez jeho aktívnej úmyselnej činnosti by spoločnosť nebola vyvedená z holdingu Agrofert. Toto vyjadrenie je však podľa neho neurčité.

Bruna pripomenul výpovede svedkov, ktorí hovorili o tom, ako im Babiš areál farmy nadšene ukazoval. Podľa advokáta to však nič neznamená. „Prostá prítomnosť na mieste činu ešte pomocou k spáchaniu trestného činu nie je,“ uviedol.

Obhajca väčšinu svojho prejavu smeroval k lavici pre verejnosť, kde sedeli prevažne novinári. Sudca Jan Šott ho upozornil, že súdny senát je na opačnej strane a mal by hovoriť smerom k nemu.

Štátny zástupca navrhol uznať obžalovaného expremiéra Andreja Babiša a jeho spolupracovníčku Janu Nagyovú za vinných v kauze dotácií pre Čapí hnízdo. Pre oboch odporučil trest odňatia slobody v trvaní troch rokov s päťročným podmienečným odkladom. Nagyovej zároveň navrhol peňažný trest vo výške 500.000 českých korún (približne 20.000 eur) a Babišovi vo výške desať miliónov korún (viac než 400.000 eur).