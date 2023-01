Erdogan vyzval Putina na vyhlásenie jednostranného prímeria na Ukrajine

„Prezident Erdogan povedal, že snahy o mier a rokovania by mali byť podporené jednostranným prímerím a víziou spravodlivého riešenia,“ uviedla Erdoganova kancelária na margo štvrtkového telefonátu tureckého prezidenta s Putinom.

Erdogan by mal v priebehu štvrtka hovoriť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

AFP pripomína, že Turecko má dobré vzťahy s Moskvou aj Kyjevom, pričom Erdogan túto skutočnosť využíva v rámci snáh o ukončenie vojny na Ukrajine, respektíve zmiernenie jej následkov.

Turecko usporiadalo na svojom území už dve kolá mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou. Zároveň obom krajinám pomohlo spolu s OSN sprostredkovať dohodu o vývoze ukrajinského obilia zablokovaného v dôsledku ruskej invázie v čiernomorských prístavoch.

Erdogan sa tiež - dosiaľ neúspešne - pokúšal dohodnúť v Turecku mierový summit s účasťou Putina a Zelenského.

Štvrtková výzva tureckého prezidenta prišla tesne po tom, ako sa obdobne vyjadril aj patriarcha ruskej pravoslávnej cirkvi Kirill. Ten apeloval na prímerie počas pravoslávnych Vianoc, ktoré sa v Rusku i na Ukrajine slávia v piatok a sobotu. Podľa Kirillovho návrhu by mal pokoj zbraní platiť do 6. januára 12.00 h do 7. januára 24.00 h, teda počas pravoslávneho Štedrého večera a Sviatku Narodenia Pána.

Erdogan v štvrtkovom telefonáte Putinovi pripomenul pozitívne výsledky zmienenej obilnej dohody, uvádza agentúra Reuters. Obaja politici diskutovali aj o situácii v Sýrii. Erdogan v tejto súvislosti povedal Putinovi, že je potrebné podniknúť konkrétne kroky na vyhnanie kurdských militantov zo sýrskych území pri hraniciach s Tureckom.