Túto chybu pri utieraní prachu neopakujte, môže ohroziť vaše zdravie!

Utieranie prachu v domácnosti patrí k najmenej obľúbeným domácim prácam. Keďže si vyžaduje presúvanie predmetov v policiach a utieranie aj ťažko dostupných povrchov, mnohí hľadáme spôsoby, ako si ho uľahčiť.

Nejde však o zbytočnosť – hromadenie prachu totiž môže zhoršovať alergické prejavy a ťažkosti s dýchaním. Ako si jeho utieranie uľahčiť?

Babské rady radšej neskúšajte

Jeden zo sľubných trikov na sociálnych sieťach hlása užitočnosť aviváže pri utieraní prachu. Podľa neho by ste mali prach utierať zmesou tohto prostriedku a čistej vody, vďaka čomu dosiahnete efektívnejšie utieranie, ale tiež zabránite ďalšiemu usádzaniu prachu v policiach.

Expert na organizovanie nábytku Scott Jones z britskej spoločnosti Pink Storage upozorňuje, že tento trend v skutočnosti podporuje riziko vzniku požiaru, a preto neodporúča jeho používanie.

„Vo videách síce vidíme povrchy bez prachu, ale čo už neukazujú je, že prach, ktorý sa neusadí v polici, poputuje na koberec alebo iné časti nábytku,“ tvrdí Jones v rozhovore pre portál Express.

Najväčší problém s utieraním prachu pomocou aviváže podľa Jonesa nie je ten, že prach sa usadí v ďalších častiach domácnosti. „Aviváž je vysoko horľavá a jej nanášanie na nábytok predstavuje obrovské riziko,“ podotýka odborník. „Ak by u vás doma vypukol požiar, kvôli aviváži by sa šíril oveľa rýchlejšie, čím by ohrozil životy každého člena domácnosti.“

Na sociálnych sieťach možno nájsť aj ďalšie verzie triku, ktoré napríklad zamieňajú aviváž za olivový olej. „Olivový olej síce neklasifikujeme ako horľavinu, ale je zápalný, takže pri dostatočne vysokej teplote môže horieť,“ upozorňuje Jones.

Pri požiaroch teplota ohňa neraz stúpa na viac ako 500 stupňov Celzia, takže olej môže rýchlo vzplanúť. „Najväčší problém tohto triku je ten, že jednoducho nie je bezpečný,“ tvrdí Jones.

Ako si bezpečne poradiť s prachom na dlhú chvíľu

Pri hľadaní riešenia hromadenia prachu v domácnosti netreba zachádzať do extrémov. Najúčinnejším spôsobom, ako sa ho zbaviť, je vysávať aspoň dvakrát týždenne.

Bez ohľadu na to, čo vám sľubujú lákavé príspevky na sociálnych sieťach, rozmanitých častíc špiny, z ktorých prach pozostáva, sa nikdy nedokážete celkom zbaviť. Jedinú formu ochrany poskytuje ich pravidelné odstraňovanie pomocou vysávača so vzduchovým filtrom.

„Pri vysávaní sa zamerajte na oblasti s najfrekventovanejším pohybom ľudí,“ radí Jones. „Vysávanie je namáhavá práca, ale ak ju budete vykonávať aspoň dvakrát do týždňa, pomôže vám výrazne obmedziť množstvo prachu v domácnosti.“

Doteraz sme nehovorili o používaní prachovky, na čo máme dobrý dôvod. Jones totiž tvrdí, že táto pomôcka väčšinou prach zbytočne rozvíri, a len málo ho zozbiera. Vhodnejšie je preto používať utierku z mikrovlákna.

„Utierky z mikrovlákna sú lacné a dajú sa použiť nasucho aj navlhko bez obavy zo šírenia horľavín po povrchu nábytku,“ vysvetľuje expert.

V prípade, že sa vám v dome alebo byte stále usádza prach aj napriek tomu, že dvakrát do týždňa vysávate a pravidelne utierate nábytok utierkou, problém môže byť v hromadení nepotrebných predmetov. Snažte sa preto minimalizovať objem nábytku a exponovaných výstavných predmetov v interiéri.