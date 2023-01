Budaj: Zriadili sme pracovnú skupinu na nastavenie systému triedenia textilu

Ministerstvo životného prostredia zriadilo pracovnú skupinu, ktorá má nastaviť nový systém na triedenie textilu. Otvorená je otázka jeho financovania. V rozhovore pre TASR to uviedol dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).

Nie je podľa ministra určené, či textilné výrobky budú spadať pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov (RZV), alebo zavedenie a vykonávanie triedeného zberu textilu bude povinnosťou samospráv. „Ako najschodnejšie sa javí možnosť zaradiť textil pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov. Očakáva sa, že EÚ pristúpi k tomuto riešeniu a určí pravidlá o rozšírenej zodpovednosti výrobcov textilu,“ poznamenal.

Budaj vysvetlil, že v takomto prípade by mali výrobcovia textilných výrobkov zodpovednosť a mali by byť povinní financovať aj systém zameraný na recykláciu textilných výrobkov po skončení ich životnosti. Poplatky, ktoré výrobcovia platia v rámci tohto systému, by mali odrážať kvalitu výrobkov, ich recyklovateľnosť a náklady spojené s triedeným zberom, prípravou na opätovné použitie, recykláciou, zhodnotením, prípadne zneškodnením.

Pracovná skupina doposiaľ podľa Budaja zmapovala súčasný stav v oblasti textilného odpadu a nakladania s ním na Slovensku. Od nového roka začne riešiť možné spôsoby nastavenia nového systému na základe záverov zo Štúdie pre textil. Tá je zameraná na posúdenie zavedenia systému na nakladanie s textilným odpadom vrátane posúdenia zavedenia RZV pre textil a zber dát o jeho opätovnom použití, priblížil Budaj.

Na pôde ministerstva sa začne pripravovať aj novela zákona o odpadoch. „Bude sa týkať predovšetkým oblasti zodpovednosti za textil a textilný odpad a nakladanie s ním, oblasti triedeného zberu textilu a textilného odpadu, možnosti jeho dotrieďovania, požiadavky na opätovné použitie, recykláciu, energetické zhodnocovanie či kapacitné možnosti,“ uviedol šéf envirorezortu. Zároveň dodal, že rovnako dôležitou oblasťou bude aj nastavenie systému finančnej podpory.