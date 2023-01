NAŽIVO: Rakvu s pozostatkami Benedikta XVI. preniesli na Námestie sv. Petra

Na pohreb do Vatikánu pricestovali mnohí štátni a náboženskí predstavitelia z celého sveta, ako aj tisíce veriacich, a to napriek Benediktovmu prianiu, aby sa posledná rozlúčka s ním vyznačovala jednoduchosťou.

Rakvu z Baziliky sv. Petra vynieslo 12 nosičov za zvuku zvonov, smútočnej hudby a potlesku zhromaždeného davu. Rakvu umiestnili pred oltár pred pripraveným pódiom.

Na Námestí sv. Petra hliadkuje približne 1000 policajtov a príslušníkov bezpečnostných síl. Nad Vatikánom a v jeho bezprostrednom okolí bola počas pohrebu, na ktorom by sa malo podľa odhadov zúčastniť asi 100.000 ľudí, zavedená bezletová zóna. Za posledné tri dni prišlo vzdať úctu zosnulému emeritnému pápežovi zhruba 200.000 veriacich.

Nad námestím sa vznáša hmla, dážď sa však v priebehu omše na námestí neočakáva. Teplota dosahuje sedem stupňov Celzia.

Podľa agentúry ANSA sa v dave objavili transparenty v nemčine: „Danke Benedikt“ (Vďaka, Benedikt). Reportér talianskej tlačovej agentúry taktiež uviedol, že jedného z veriacich nablízku počul volať: „Santo subito!“ (Ihneď svätý). Na pohrebe Benediktovho predchodcu Jána Pavla II. – neskôr svätorečeného – v roku 2005 toto heslo kričali mnohí prítomní veriaci.

The funeral of former Pope Benedict has begun after pallbearers carried the coffin out of St. Peter's Basilica into the square where thousands have gathered.



Pope Francis, the first in centuries to bury his predecessor, is presiding over the ceremony: https://t.co/HQ0y3fKqeH pic.twitter.com/MGIpFI2UiR