Meta dostala 390-miliónovú pokutu, spoločnosť podľa Írska porušuje pravidlá GDPR

Írsko udelilo americkej spoločnosti Meta pokutu vo výške 390 miliónov eur za to, že na svojich sociálnych sieťach Facebook a Instagram porušuje nariadenia Európskej únie o osobných údajoch. V noci na štvrtok to oznámila tamojšia Komisia na ochranu údajov (DPC). TASR správu prevzala z agentúry AFP, stanice BBC a denníka The Guardian.

Komisia uviedla, že spôsob, akým Meta žiadala používateľov svojich sociálnych sietí o poskytnutie osobných údajov, aby ich následne využívala na zobrazovanie personalizovanej reklamy, bol nezákonný. Spoločnosť tým porušila „svoje záväzky týkajúce sa transparentnosti“, vyhlásila DPC.

Írsky regulačný orgán preto udelil spoločnosti Meta pokutu vo výške 390 miliónov eur za porušenie pravidiel Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) EÚ, ktoré vstúpilo do platnosti v roku 2018.

Nariadenie GDPR umožňuje úradom na ochranu údajov udeľovať prísne pokuty za jeho porušenie. Keďže európske hlavné sídlo spoločnosti Meta sa nachádza v Dubline, uplatňovanie a monitorovanie dodržiavania GDPR spadá do kompetencií tamojšieho DPC.

The Guardian pripomína, že obchodný model Facebooku aj Instagramu je založený na vytváraní profilov používateľov, ktorým sa následne zobrazuje personalizovaná reklama na základe ich online správania, polohy či záujmov.

Podľa denníka The Irish Times Meta vyčlenila zo svojho rozpočtu dve miliardy eur len na pokrytie pokút, ktoré by spoločnosti v priebehu roka 2023 mohli potenciálne udeliť európske úrady.