V Kalifornii vyhlásili výnimočný stav, americký štát sužujú poryvy extrémneho počasia

Kalifornské úrady pre väčšinu územia štátu vydali varovania pred ohrozením zdravia a majetku obyvateľov. V noci na štvrtok to uviedla agentúra AFP a stanica BBC, informuje TASR.

Meteorológovia tvrdia, že vietor by mohol dosahovať rýchlosť až 70 kilometrov za hodinu. Silné dažde budú Kaliforniu bičovať pravdepodobne aj v priebehu štvrtka.

Huge trees falling all over the Bay Area This footage was captured today in Pacifica, CA



Follow @YayAreaNews For Bay Area / Northern California Storm Updates In Real Time #BayArea #SanFrancisco #AtmosphericRiver #CAwx pic.twitter.com/hGvxXwu3fT