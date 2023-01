EÚ odporučila testy na covid pred odchodom pasažierov z Číny

Európska únia v stredu "dôrazne odporučila" svojim členským štátom, aby zaviedli testovanie na koronavírus pre pasažierov z Číny, a to pred ich odchodom z tejto krajiny. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.

Po týždni rozhovorov medzi zdravotníckymi odborníkmi EÚ nemá spoločné obmedzenia pre cestujúcich z Číny, aké už uplatňujú niektorí jej členovia - napríklad Taliansko, Francúzsko a Španielsko. Cieľom je na minimum obmedziť šírenie koronavírusu.

Odborníci EÚ po stredajšom stretnutí odporučili, aby sa cestujúci z Číny preukazovali negatívnym výsledkom testu na koronavírus vykonaným maximálne 48 hodín pred odletom a aby nosili rúška či respirátory. Krajinám eurobloku tiež odporučili, aby vykonávali rozbor odpadovej vody z lietadiel prilietajúcich z Číny a aby cestujúcich z tejto ázijskej krajiny pri príchode náhodne testovali.

Čína takéto opatrenia už skôr rázne odmietla a varovala, že zareaguje „protiopatreniami“, ak EÚ zavedie spomínanú politiku na celom svojom území.

EÚ v stredu dolaďovala koordinovanú reakciu na covidovú krízu v Číne. Už pred týmto stretnutím hovorca Európskej komisie Tim McPhie uviedol, že „drvivá väčšina krajín je za “zavedenie testovania pasažierov pred ich odchodom z Číny.

Stretnutie trvalo dlhšie, než sa predpokladalo, keďže zástupcovia jednotlivých členských krajín mali na situáciu rozdielne názory. Napokon sa však krajiny EÚ dohodli na „preventívnom prístupe“, keďže nekontrolovaný prílev pasažierov z Číny by mohol do Európy priniesť nový variant alebo subvariant koronavírusu, voči ktorému by súčasné vakcíny nemuseli byť plne účinné, uvádza AFP.

Štáty EÚ tiež vyjadrili znepokojenie nad nedostatkom informácií o aktuálnej situácii v Číne. Aj generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus opätovne vyzval Peking, aby poskytoval rýchle a pravidelné údaje o hospitalizáciách a úmrtiach.