Kde sa na mape nachádzalo Slovensko 600 miliónov rokov dozadu?

Zem prešla v priebehu miliónov rokov rôznymi zmenami, takže je ťažké predstaviť si, kde by sa v tých dávnych dobách nachádzali dnešné miesta.

Teraz je tu však interaktívna mapa, ktorá dokáže neuveriteľne presne určiť, ako vyzeralo miesto v určitých obdobiach histórie, keď planéta vyzerala inak, napríklad v časoch, keď sa tu potulovali dinosaury.

Pomocou paleogeografických máp C.R. Scotese z projektu PALEOMAP, ako aj doskových tektonických údajov vytvoril špeciálnu vizualizáciu Ian Webster, informuje indy100.

Mapa je vytvorená ako webová aplikácia založená na geologických modeloch, ktoré vytvoril geológ a paleogeograf Christopher Scotese. Stránka používa softvér s názvom GPlates, ktorý vyvinuli Caltech a University of Sydney a ktorý používajú geológovia na vizualizáciu tektonických rekonštrukcií platní v priebehu času, píše LiveScience.

Mapa Zeme na tomto webe nájdete, ako vyzerala Zem pred 240 miliónmi rokov, keď krajiny, ktoré poznáme dnes, boli súčasťou superkontinentu Pangea.

Používatelia však môžu vidieť ešte viac dozadu, až do obdobia pred 750 miliónmi rokov, hoci tam už je zložitejšie určiť konkrétne mestá. To sa týka hlavne zahraničných miest. V prípade Slovenska nie je možné nájsť presné mestá, no Slovensko ako také áno.

Okrem toho, pri niektorých mestách a obdobiach je možné vidieť, ktoré typy dinosaurov sa v blízkosti danej lokality mohli nachádzať.

Keďže mapy siahajú spred 750 miliónov rokov až po súčasnosť, môžete vidieť, že Pangea je oddelená v dôsledku pohybu tektonických platní na kontinenty, ktoré poznáme: Eurázia, Amerika, Afrika, Antarktída a Oceánia. Aj keď tieto pohyby nemožno vidieť počas ľudského života, mapa ukazuje, ako sa tieto pomalé zmeny udiali v priebehu stoviek miliónov rokov.

Ak chcete vidieť túto transformáciu, používatelia stolných počítačov môžu použiť klávesy so šípkou doľava a doprava, aby videli, ako sa kontinenty rozpadajú.

V pravom hornom rohu obrazovky je tiež rozbaľovacia možnosť, ktorá používateľom umožňuje preskočiť na dôležité momenty v histórii Zeme, ako sú prvé zelené riasy, prvé suchozemské zvieratá a prvé dinosaury.

Ak chcete vyhľadať svoju polohu, jednoducho to zadajte do vyhľadávacieho panela v ľavom hornom rohu, kde by sa mali zobraziť niektoré možnosti rozbaľovacieho zoznamu, a po výbere by sa na mape mala objaviť červená bodka, ktorá ukazuje, kde sa v danom období táto vami vybraná lokalita nachádza.