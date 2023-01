Písanie denníka ovplyvňuje naše duševné zdravie. Tu nájdete návod, ako začať

Veľa ľudí počas určitého obdobia nášho života si písalo denník. Schovávali sme ho na tajné miesta – či už pod vankúšom, alebo niekde v skrinke za oblečením. Denník bol v detstve miestom, kde sa môžete vyrozprávať zo všetkého, čo sa vám udialo a taktiež miesto, kde sme sa priznali k rôznym neplechám, ktoré nám ťažili srdce.

Mnohí z nás si denník vedú aj v dospelosti. Rovnako ako v detstve, naše myšlienky a pocity sú o čosi jasnejšie, pokiaľ sú na papieri. Prevládajúci stres, úzkosť či depresia si občas môžu prevziať kontrolu nad vaším vedomím, preto sa denník stále považuje za kormidlo v čase, keď vaše duševné zdravie kolíše.

Aké sú jeho výhody?

Pomáha nám vysporiadať sa s akoukoľvek emóciou a nájde zdravý spôsob vyjadrenia. Sledovanie príznakov zlepší následnú kontrolu a napomôže identifikovať, čo spôsobuje stres či úzkosť. Napríklad ak zbadáte v denníku určitý spúšťač vašej mentálnej nepohody, viete sa ju naučiť následne eliminovať.

Ako začať?

Pokúste sa písať si denník každý deň aspoň na pár minút. Na začiatok skúste pár myšlienok či pocitov. S aktuálnou dobou je možné viesť si denník aj v mobile. Existuje viacero aplikácií priamo prispôsobených na zapisovanie a pokiaľ nemáte možnosť, postačia aj prednastavené poznámky vo vašom telefóne.

Ak máte zo začiatku problém s vyjadrením, tak skúste kresliť. Môžete tam vložiť čokoľvek, čo vám napadne. Nemusí to mať ani štruktúru, je to predsa váš súkromný priestor, kde môžete vytvárať to, čo chcete. Nemajte strach z toho, čo by si pomysleli iní ľudia, s nikým ho nezdieľate. Berte ho ako útočisko.

Vedenie denníka nájde poriadok vo svete, ktorý je plný chaosu. Zaujímavou metódou je aj forma výzvy. Tie pomáhajú vyjadriť sa. Prinášame vám zopár viet, ku ktorým sa následne môžete v denníku vyjadriť:

Uveďte 5 vecí, za ktoré ste vďační. Aký bol váš deň? Aký je váš cieľ na nasledujúci deň? Spravte si záznam: Čo ste robili pred 5 rokmi a čo by ste chceli dosiahnuť za ďalších 5 rokov? Napíšte list svojmu 20/30/40/50-ročnému ja. Opíšte, kto ste, niekomu, koho nepoznáte. Napíšte 5 emócií, ktoré pociťujete pravidelne. Aká je najväčšia výzva vo vašom živote? V čom sa chcete zlepšiť? Aký je doposiaľ váš najlepší a najhorší deň?

Výskum ukazuje, že každodenné zapisovanie do denníka vám tiež môže pomôcť vrátiť váš život do starých koľají, či už máte problémy so vzťahmi, budúcimi cieľmi, ako si udržať poriadok, alebo dokonca v spôsoboch, akými komunikujete s partnerom, vašimi deťmi, spolupracovními, priateľmi, rodičmi alebo s kýmkoľvek vo vašom živote.