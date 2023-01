Neurovedkyňa radí, ako prinútiť úzkosť pracovať vo váš prospech

Neurovedkyňa Wendy Suzuki chce, aby ľudia prehodnotili svoj názor na úzkosť. Vo svojej knihe Good Anxiety Suzuki skúma, ako môžeme využiť úzkosť vo svoj vlastný prospech. Povedala, že preorientovanie nášho zmýšľania ohľadom úzkosti nám môže pomôcť stať sa produktívnejšími a empatickejšími.

Keď pociťujete úzkosť, aktivuje sa sympatický nervový systém vo vašom tele, čím sa zvýši váš srdcový tep, zrýchli sa dýchanie a krv sa odoberie z vašich tráviacich a reprodukčných orgánov, povedala profesorka neurovedy na New York University pre portál Insider.

Táto reakcia sa vyvinula ako užitočný spôsob, ako sa vysporiadať s nebezpečenstvom, ale keď je úzkosť neustále prítomná, môže poškodiť vaše telo. Dlhodobý stres môže zvýšiť riziko srdcových ochorení, viesť k stavom, ako je depresia, a spôsobiť reprodukčné problémy.

Cvičenie, práca s dychom či meditácia môžu pomôcť zmierniť úzkosť. Kým cvičenie na to využíva uvoľnenie dopamínu, serotonínu a endorfínov v mozgu, dýchanie a meditácia pomáhajú aktiváciou „relaxačnej“ časti nervového systému. Avšak nie vždy tieto aktivity pomôžu úplne zahnať tieto pocity, povedala. Úzkosť však môžete aj využiť pre svoje dobro.

Spojte starosť s aktivitou

Suzuki povedala, že jednoduchý trik jej pomáha premeniť úzkosť na niečo produktívne.

Urobte si zoznam vecí, z ktorých máte obavy, a vymyslite praktické kroky, ktoré môžete podniknúť, aby ste ich vyriešili. Už len vymýšľanie vecí, ktoré môžete urobiť, môže byť uspokojujúce, povedal Suzuki, pretože to vracia našu úzkosť späť k jej evolučným koreňom.

„Na začiatku našej evolúcie bola odpoveďou buď boj, alebo útek, pretože to bolo zvyčajne fyzické nebezpečenstvo. Nebolo to: 'Ó môj bože, oceány sa otepľujú. Čo budem robiť?´ Takže tým, že zareagujete na každú z týchto starostí, dostanete sa späť k akčnému riešeniu svojej úzkosti.“

Poznať, aká je úzkosť, vás robí empatickými

Neurovedkyňa povedala, že bola vždy hanblivá a aj keď mala školu rada, bojovala s účasťou na vyučovaní. Keď sa stala profesorkou, povedala, že táto úzkosť jej poskytla pohľad na jej študentov.

„Uvedomila som si, že tá osobná úzkosť sa pre mňa stala superschopnosťou, pretože čo som urobila? Prišla som skoro, zostala som dlho, uistila som sa, že na toľko nepoložených otázok dokážem odpovedať len tým, že pôjdem okolo," povedala.

Keď pochopíme, aké je to prežívať úzkosť z niečoho, môžeme pomôcť ľuďom, ktorí zdieľajú naše obavy, povedala.

Inšpirujte sa ostatnými

Cítime úzkosť z vecí, pri ktorých veríme, že sú pravdivé, povedal Suzuki. Jedným zo spôsobov, ako preorientovať tieto presvedčenia, je myslieť na svoj strach a zvážiť, ako k rovnakej situácii pristupujú iní ľudia vo vašom okolí.

„Kto sú žiaci v triede, ktorých najviac obdivujete za to, čo robia? Kto sú učitelia? Kto sú lídri vo vašom živote? Kto sú spisovatelia vo vašom svete, ktorých najviac obdivujete? Ako riešia svoje projekty a aké je ich myslenie?" povedala Suzuki.

Nie je to podľa nej ľahká vec, ale môže to byť silné, ak to beriete vážne. Svoju úzkosť premeníte na nástroj, ako sa stať osobou, ktorou chcete byť.