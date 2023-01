Microsoft varuje pred veľkým rizikom. Skontrolujte si počítače

Každý, kto používa staršiu verziu systému Windows, by si mal tento týždeň skontrolovať svoje počítače a vykonať niektoré naliehavé zmeny. Varovanie, ktoré vydal Microsoft, je spôsobené blížiacim sa koncom podpory pre Windows 8.1. Ten po 10. januári 2023 už nebude dostávať žiadne bezpečnostné aktualizácie, informuje portál Express.

Ak stále používate tento softvér, môže vám hroziť nebezpečenstvo kybernetických útokov a nechcených chýb, pretože spoločnosť Microsoft nebude po termíne na budúci týždeň vydávať žiadne aktualizácie. Windows 8.1 stále používa prekvapivo veľa ľudí na celom svete, hoci vyšiel už v roku 2013.

Podľa tímu Statcounter je Windows 8.1 štvrtým najpoužívanejším operačným systémom od spoločnosti Microsoft na planéte, pričom približne 2,45 percenta všetkých používateľov Windowsu ho má nainštalovaný na svojich zariadeniach.

Tento koniec podpory ovplyvní milióny ľudí a mohol by nechať mnoho počítačov bez ochrany pred kybernetickými útokmi.

K problému sa vyjadril aj Microsoft:

„Hoci môžete naďalej používať počítač so systémom Windows 8.1, bez pokračujúcich aktualizácií softvéru a zabezpečenia bude váš počítač vystavený väčšiemu riziku vírusov a malvéru. Odporúčame vám inovovať na verziu systému Windows, ktorá je stále podporovaná. Nové zariadenie, na ktorom je možné spustiť systém Windows 11, umožňuje jednoduchý prechod a skvelý zážitok.“

Mnohí používatelia systému Windows 8.1 sa tak dostávajú pred neplánovaný problém. čo s tým môžete spraviť? Existujú dve možnosti vrátane prechodu na Windows 10 alebo inovácie na najnovší operačný systém Windows 11, píše portál Express.

Prejsť na Windows 11 bude takmer určite znamenať nákup nového počítača, pretože väčšina starších notebookov nie je kompatibilná s týmto softvérom.Je to síce drahšia možnosť, ale stojí za zváženie, pretože spoločnosť Microsoft potvrdila, že podpora pre Windows 10 sa skončí už o dva roky.

Túto možnosť dôrazne odporúča aj Microsoft:

„Počítače sa od prvého vydania Windows 8.1 a Windows 8 podstatne zmenili. Dnešné počítače sú rýchlejšie, výkonnejšie a elegantnejšie – navyše sa dodávajú s už nainštalovaným Windowsom 11. Väčšina zariadení so systémom Windows 8.1 alebo Windows 8 nebude spĺňať hardvérové ​​požiadavky na inováciu na Windows 11.

Ako alternatívu je možné kompatibilné počítače so systémom Windows 8 a 8.1 inovovať na systém Windows 10 zakúpením a inštaláciou plnej verzie softvéru. Pred investíciou do upgradu na Windows 10, vezmite prosím do úvahy, že dátum ukončenia podpory pre Windows 10 bude 14. októbra 2025."