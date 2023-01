Čo je CBD olej? Týmto sa líši od konopného oleja

Od momentu, keď sa vo viacerých štátoch povolilo používanie kanabidiolu (CBD), sa čoraz väčšia časť populácie zaujíma o výhody konopných semien a CBD olejov. Avšak je dôležité poznamenať, že konopný a CBD olej sú dva rozdielne produkty.

Konopný olej ľudia často označujú ako CBD olej. Rozdiel je v tom, že CBD olej využíva pri výrobe stonky, listy a kvety rastliny konope, a preto obsahuje vyššiu koncentráciu CBD. Čo vo výsledku má potencionálne zdravotné výhody.

Pokiaľ ide o konopný olej, tak ten sa vyrába zo semien rastliny Cannabis sativa, ktorých semená neobsahujú CBD, ale aj napriek tomu má bohatý profil živín, mastných kyselín či užitočných bioaktívnych zlúčenín, ktoré môžu mať zdravotné výhody. Na základe poznania rozdielu medzi týmito dvomi produktami si budete môcť vybrať pre vás ten najvhodnejší.

Pozrime sa bližšie na konopný olej

Konopný olej obsahuje omega 6 a 3 mastné kyseliny, taktiež kyselinu gama-linolénovú a ďalšie nutričné antioxidanty. Je bohatý na vitamíny B a vitamín D. Keďže neobsahuje žiadne tetrahydrokanabinoly (THC) a malé, prípadne žiadne množstvo CBD, nemá také psychoaktívne účinky ako samotná marihuana. Z toho dôvodu sa nevyužíva na rekreačné účely, ale skôr sú vnímané ako výživový doplnok, práve kvôli vyššie spomínaným kyselinám či antioxidantom.

Ďalšou výhodou konopného oleja podľa Medical News Today je udržanie si dobrého kardiovaskulárneho zdravia, a to najmä zlepšením cholesterolu. Pokiaľ sa pridáva do jedla, je vynikajúci zdroj živín, keďže obsahuje esenciálne aminokyseliny.

Tiež zmierňuje zápchu, modifikuje imunitný systém, zlepšuje pokožku, zabraňuje starnutiu a má antioxidačné a protirakovinové účinky.

Existuje viacero druhov CBD oleja

Čo sa týka CBD oleja, tak tam rozlišujeme viacero druhov. Je plnospektrálny CBD olej, ktorý obsahuje všetky zlúčeniny rastliny konope, vrátane THC – ale na nízkej úrovni. Širokospektrálny CBD olej, ktorý obsahuje niekoľko zlúčenín, ale nie THC. CBD olej vyrobený s použitím izolátu CBD, ktorý obsahuje iba CBD.

Je dôležité poznamenať, že keďže tieto výrazy nie sú regulované, niektorí výrobcovia ich môžu používať inak. Ľudia užívajú CBD olej pre údajné liečivé účinky, najmä čo sa týka epilepsie, bolesti, zápalu, úzkosti, depresie či rôznych zápalov.

Keďže niektoré CBD oleje obsahujú THC, využívajú sa aj na rekreačné účely kvôli psychoaktívnym účinkom. Medzi možné negatívne účinky možno zaradiť nevoľnosť a zvracanie. CBD oleje môžu obsahovať aj menšie množstvá fytokanabinoidov a terpenoidov, ktoré môžu mať iné účinky, ale tie sú ešte stále v procese skúmania.

Akú sú riziká CBD oleja?

Produkty CBD oleja sú podľa výskumu bezpečné a majú obmedzené vedľajšie účinky. Vedci nezaznamenali žiadne vedľajšie účinky, keď účastníci užívali 300 miligramov (mg) CBD denne po dobu až 6 mesiacov. Štúdia tiež nepreukázala žiadne vedľajšie účinky, keď ľudia užívali až 1 500 mg denne počas jedného mesiaca.

Väčšie štúdie o účinkoch CBD pre ľudí s epilepsiou hlásili niektoré vedľajšie účinky, a to únava, znížená chuť do jedla, hnačka či zvýšené pečeňové testy. CBD olej aj olej z konopných semien majú množstvo potenciálnych zdravotných výhod, ale keďže výskum stále prebieha, tak je to v rovine neistoty.