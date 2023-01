Ako znížiť teplotu bez liekov: Tipy pre deti a dospelých

Horúčka u detí nie je nič nezvyčajné. Nie je pre nich ani taká nebezpečná, podľa svetoznámeho portálu KidsHealth , ktorý sa zameriava na zdravie detí, je to dokonca dobré znamenie.

Indikuje totiž, že imunitný systém bojuje proti infekcii, ktorú horúčka spôsobuje. Rodičia si však mnohokrát nie sú istí, ako horúčku zvládnuť a kedy je potrebné zavolať lekára. Priemerná telesná teplota je okolo 37 °C, ale počas dňa prirodzene kolíše, najmä pri fyzickej aktivite.

Poznáme dva varianty horúčok: nízkeho stupňa a vysokého. Tá nízka sa vyskytuje, keď telesná teplota človeka dosiahne 37,8 až 39 °C. Horúčka vysokého stupňa je vtedy, keď telesná teplota človeka presiahne 40 °C.

Čo ju spôsobuje?

Častou príčinou môže byť aj príliš veľa oblečenia. U bábätiek nastane horúčka aj vtedy, ak sú zabalené do deky alebo sú v horúcom prostredí, keďže neregulujú svoju telesnú teplotu tak dobre ako deti v dospelosti.

Ako ďalším dôvodom môže byť očkovanie, po ktorom majú deti mierne zvýšenú teplotu. Zväčša trvá asi jeden deň. Teplota sa zvýši aj vtedy, ak mu idú zúbky.

U dospelých je horúčka mnohokrát vedľajším účinkom choroby. Portál Healthline tiež tvrdí, že u dospelých je to znakom toho, že náš imunitný systém je zaneprázdnený bojom s infekciou alebo inou chorobou. Stále však platí, že je varovným signálom. Pokiaľ pretrváva, môže byť príznakom vážneho zdravotného stavu.

Ako si poradiť s horúčkou bez liekov?

Všeobecne známou radou je pitie veľkého množstva tekutín. U detí by to mohlo byť o čosi komplikovanejšie, keďže je ťažšie ich prinútiť, aby pili vodu navyše. Existujú však alternatívy, a to teplý vývar – najlepšie kurací –, nanuky, ochutené želé, ovocná šťava a, samozrejme, nesmiete zabudnúť na odpočinok. Pokiaľ nemôže dieťa zaspať, môžete mu prečítať nejakú rozprávku. Ak ide o dospelú osobu, dobrým tipom je obľúbený film či seriál do pozadia, prípadne relaxačná hudba.

Možnosťou je tiež teplý kúpeľ. Stáva sa, že ak majú deti horúčku, kúpeľ v tom čase vôbec neobľubujú. Alternatívou je preto prikladanie vlažných obkladov na čelo. V žiadnom prípade neodporúčame aplikovať alkohol na pokožku dieťaťa, pri vstrebaní je totiž veľmi nebezpečný. Okrem horúčky sa môže vyskytovať aj potenie, zimnica, únava, bolesť hlavy, svalov či strata chuti do jedla.

Pokiaľ horúčky naberú na obrátkach, vedia spôsobiť aj febrilné záchvaty. Najčastejšie sa objavujú u detí vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov. Medzi príznaky patria šklbanie, gúľanie očí, stuhnutosť rúk alebo nôh, kŕče či strata vedomia. Trvajú iba niekoľko minút a zvyčajne nespôsobujú vážne zdravotné problémy.

Kedy je dôvod na návštevu lekára?

Ak horúčka pretrváva, prípadne ak sa objaví stuhnutosť alebo bolesť v krku, citlivosť na svetlo či vyrážky, je potrebné navštíviť lekára. Mohlo by totiž ísť o meningitídu. Hranica vyhľadania lekára je pri deťoch však nižšia ako u dospelých.

Vyhľadanie lekárskej pomoci pre dieťa by malo nastať vtedy, ak:

má menej ako 3 mesiace a má horúčku 38 °C alebo vyššiu,

má 3 až 6 mesiacov a má teplotu 39 °C alebo vyššiu,

má horúčku, ktorá trvá dlhšie ako 5 dní,

má iné príznaky choroby, ako je vyrážka,

má príznaky dehydratácie, ako sú vpadnuté oči, nedostatok sĺz pri plači alebo málo mokré plienky,

neje a celkovo mu je zle.

Vo väčšine prípadov môžeme upokojiť horúčku aj z pohodlia domova. Je však dôležité uvedomiť si, že niektoré lieky nie sú vhodné pre deti do určitého veku. V tom prípade môžete vyskúšať alternatívne spôsoby spomenuté vyššie v tomto článku.