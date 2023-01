Výzvu za obmedzenie pyrotechniky podpísalo za rok vyše 50.000 ľudí

Iniciovalo ju mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Chce presvedčiť parlament na podporu návrhu legislatívy na zákaz najnebezpečnejšej pyrotechniky. Najviac podpisov za jeden deň pribudlo tesne po Silvestri.

„Z akéhokoľvek uhla sa na používanie pyrotechniky pozrieme, vidíme len negatíva. Táto hlučná zábava znečisťuje životné prostredie, ohrozuje ľudské zdravie, ničí majetok. Najväčšími obeťami sú starší občania, najmenšie deti a v neposlednom rade aj domáce či voľne žijúce zvieratá,“ uviedol podpredseda PS a europoslanec Martin Hojsík.

Pripomenul, že aj na konci roka 2022 došlo k viacerým požiarom spôsobených zábavnou pyrotechnikou a záchranári mali niekoľko desiatok výjazdov v súvislosti s neodbornou manipuláciou.

PS chce prostredníctvom svojho poslanca Tomáša Valáška predložiť do Národnej rady (NR) SR návrh legislatívy, vďaka ktorej by sa mala zakázať najnebezpečnejšia hlučná pyrotechnika a ostatné druhy by sa mali obmedziť.

Poslanec Jaroslav Karahuta (Sme rodina) ešte koncom minulého roka povedal, že pracovná skupina, ktorá sa takýmto návrhom zaoberala, mala zákon takmer hotový, no nedohodla sa na jeho vykonateľnosti. Ak zákon do parlamentu príde, poslanecký klub Sme rodina sa podľa Karahutu poradí, či ho podporí. Nie je pre neho podstatné, kto zákon predložil, ale podstatný je obsah a vykonateľnosť.