Babiš: Môj syn si únos na Krym vymyslel

Bývalý predseda českej vlády Andrej Babiš v stredu na súde v kauze Čapí hnízdo spochybnil posudok psychiatričky, ktorá vypovedala pred Vianocami o zdravotnom stave jeho syna a uviedla, že stav Babiša mladšieho je stabilizovaný a je schopný zúčastňovať sa na súdnom procese. Argumenty psychiatričky označil expremiér za problematické a tvrdil, že únos na Krym si jeho syn vymyslel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Jeden z Babišových advokátov čítal pasáže z uznesenia, ktoré sa týkalo údajného únosu Andreja Babiša mladšieho na Krym. Citoval tiež znalecké posudky, ktoré vypracovali švajčiarski lekári. Podrobne sa opäť vracal k popisu zdravotného stavu expremiérovho syna. V uznesení okrem iného zaznelo vyjadrenie matky Andreja Babiša mladšieho, že si jej syn únos vymyslel.

Uznesenie okomentoval aj expremiér. „Ja tu šesť rokov počúvam od médií, že som nechal uniesť syna pánom Protopopovom. To je odporné klamstvo. Aký väčší dôkaz môže byť než výpoveď jeho matky, ktorá je najbližšia a ktorá s ním žila?“ pýtal sa bývalý premiér. „Náš syn, Andy, si to vymyslel, bohužiaľ. Tu je to čierne na bielom,“ povedal Babiš a dodal, že on len chcel, aby sa jeho syn liečil a ten ho preto nenávidel.

Ďalej reagoval na decembrovú výpoveď znalkyne, ktorá skúmala zdravie jeho syna. „Veľmi ma to všetko mrzí. Bol som šokovaný z toho, že jedna zo znalkýň hovorí, že je neštandardné, že sa o syna staral pán Protopopov,“ povedal Babiš. Petr Protopotov je manžel psychiatričky Dity Protopopovej, ktorá Babiša juniora istý čas liečila.

„Starať sa o také dieťa je veľmi náročné. A ja som sa pýtal, čo mám robiť. Bol som preto vďačný, že som nakoniec prehovoril jej manžela a Andy sa stal súčasťou ich rodiny,“ povedal bývalý predseda vlády a zároveň vyhlásil, že znalkyňa popierala v posudku samú seba.

Za svoj výstup voči psychologičke na decembrovom pojednávaní sa ospravedlnil. Zopakoval, že sa celý život o svoje deti staral, poslal ich na najlepšie školy a všetko im zariadil vrátane kúpy domu. Ďalej uviedol, že pacienti trpiaci schizofréniou chorobu popierajú a majú sklon k agresivite. „Často aj zavraždia svojich rodičov,“ dodal na záver Babiš.