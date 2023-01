Rozvedení rodičia si budú môcť starostlivosť o dieťa upraviť aj bez súdu

Sulík: SaS pôjde do volieb samostatne, Hlas-SD pre mňa nie je želaný partner

SaS pôjde do parlamentných volieb samostatne. Šéf strany Richard Sulík ju bude viesť do volieb ako líder kandidátky. Sulík to potvrdil v rozhovore pre TASR.