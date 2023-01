Cestovanie s deťmi môže byť zábava, ale aj katastrofa. Poradíme vám, ako si naplánovať čas

Nezabúdajme ale na nepredvídateľné okamihy, dlhé baliace zoznamy či plač na miestach, kde to najmenej očakávate. V článku sa dozviete pár tipov, ako si s deťmi vytvoriť spomienky na celý život – veď predsa to je podstatou cestovania.

V prvom rade je podstatné vytvoriť si stratégiu podľa toho, v akom veku dieťa je. Batoľa má totiž úplne iné potreby ako tínedžer. Preto je vhodné spraviť si prieskum aktivít, ktoré je v danej lokalite možné vykonávať.

Dojča

S deťmi do dvoch rokov sa podľa Rainera Jenssa, prezidenta a zakladateľa Family Travel Association, obchodnej skupiny pre rodinné cestovanie, cestuje najľahšie. V tomto veku sú deti prenosné, tým pádom je cestovanie o čosi jednoduchšie. Podstatné je udržať ich v pohodlí a v naučenej rutine. To znamená, že ak má určité stravovacie návyky, snažte sa tomu čo najviac priblížiť.

Nezabudnite na obľúbené hračky či knihy, ale aj na priestor. Nechajte dieťa chodiť a cvičiť, prípadne ak vaše dieťa ešte nechodí, môže sa stále naťahovať na podložke alebo sa váľať.

Batoľa

Destinácie v tomto veku začínajú byť zábavou. Deti majú chuť objavovať a dokonca vám pri ich hrách na ihrisku či v bazéne zostane čas na osobný oddych. Skvelým tipom je aj park. Mnohí rodičia obľubujú otvorené priestory pre svoje malé radosti a bonusom môže byť stretnutie s inými rodičmi, ktorí vám môžu poradiť o ďalších miestach, ktoré by ratolesť zabavilo.

Dieťa v školskom veku

Pre deti v tomto veku je podstatné ich zapojiť do akejkoľvek činnosti spojenej s plánovaním. Pokojne aj v tej najmenšej možnej miere. Čím viac im dáte možnosť výberu toho, čo by ich bavilo, tým viac sa do danej aktivity zapoja. Dobrou radou je aj výber spomedzi niekoľkých možností, napríklad počas pešej túry môžete na nich nechať voľbu vhodnej trasy.

Pokiaľ sa chcete do plánovania viac zahĺbiť, selektujte sprievodcov. Môže totiž celý váš výlet zmeniť na čarovný zážitok. Skúste si na nich prečítať recenzie, možno práve to ovplyvní náladu vášho dieťaťa.

Tínedžer

O krôčik bližšie k dospelosti. To znamená, že im môžete dať možnosť prevziať zodpovednosť za plánovanie časti cesty. Výber zaujímavej atrakcie, reštaurácie či štvrti môže dokonca utužiť váš vzťah. Ak máte pocit, že ste v bezpečnej lokalite a nič nehrozí, nechajte dieťa ísť do konkrétnej lokality aj samé. Chvíľka osamote prospeje rovnako vám, ako aj dieťaťu.