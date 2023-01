Vstupom Chorvátska do schengenu sa menia podmienky cestovania aj pre Slovákov

Vyhnúť by sa mali zdržaniam na hranici, keďže kontroly na hraničných priechodoch Chorvátska s Maďarskom a Slovinskom sa od januára zrušili. Chorvátsko sa zároveň od januára stalo členom eurozóny, takže dovolenkári si už nemusia zamieňať peniaze. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

„Vstup Chorvátska do schengenského priestoru znamená pre občanov Slovenska, že už sa nebudú musieť podrobiť hraničným kontrolám a kontrole cestovných dokladov, ak budú prekračovať chorvátsko-maďarskú a chorvátsko-slovinskú hranicu, čiže prejazd cez hranice bude voľný,“ vysvetlil dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Chorvátsko je 27. štátom schengenského priestoru.

Vnútorné hranice schengenského priestoru sa môžu prekračovať v ktoromkoľvek mieste - okrem cestných, železničných a iných priechodov aj cez tzv. „zelenú vnútornú hranicu“. V leteckej doprave sa vstup Chorvátska do schengenského priestoru prejaví až od 26. marca 2023, čo súvisí so zmenou zimného leteckého poriadku na letný letecký poriadok.

Pri vycestovaní do zahraničia je potrebné mať so sebou cestovný doklad, platí to naďalej aj v prípade Chorvátska. „Hoci v rámci štátov schengenu sa kontroly na vnútorných hraniciach nevykonávajú, povinnosťou občanov Európskej únie je, aby sa na území iných členských štátov EÚ dokázali preukázať cestovným pasom alebo občianskym preukazom s fotografiou tváre. Vlastný doklad musia mať aj deti,“ upozornil rezort.

Voľný pohyb v spoločnom európskom priestore označilo MV SR za jeden z najväčších benefitov Európskej únie. Rezort pripomenul, že členstvo v schengene je výsledkom splnenia náročných kritérií, prináša výhody, ale aj záväzok rešpektovania pravidiel, vrátane prísnej ochrany vonkajších hraníc schengenského priestoru a spolupráce policajných zložiek. Chorvátsko po vstupe do schengenu tak musí dôsledne vykonávať kontroly na svojich vonkajších hraniciach so Srbskom, Bosnou a Hercegovinou a Čiernou Horou na základe schengenských pravidiel.

Od vstupu Chorvátska do schengenského priestoru ostatné členské štáty tohto spoločného priestoru uznávajú víza a povolenia na pobyt, ktoré vydalo štátnym príslušníkom tretích krajín. „Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý bude mať vydané chorvátske vízum alebo povolenie na pobyt, sa môže podľa podmienok stanovených v schengenskom acquis voľne pohybovať aj na území iných štátov spoločného schengenského priestoru,“ vysvetlil rezort.