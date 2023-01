Toto je dôvod, prečo je TikTok najpopulárnejšou aplikáciou na svete

Pokiaľ nepoužívate aplikáciu TikTok, stávate sa globálnou výnimkou. Takto zhodnotil používanie tejto populárnej platformy Drew Harwell, reportér pre The Washington Post , ktorý sa zaoberá umelou inteligenciou a algoritmami, ktoré menia naše životy.

Kedysi však TikTok nemal až takú popularitu, vo svojich začiatkoch to bolo len miesto, kde sa publikovali tanečné výstrelky, no postupne sa stal významnejším.

„Stal sa fenoménom, ktorý zaistil bezkonkurenčné pochopenie kultúry a každodenný život a zintenzívnil konflikt medzi najväčšími svetovými superveľmocami,“ uvádza Harwell s tým, že počas roka 2021 bol TikTok viac navštevovaný ako Google.

Žiadna aplikácia nepresiahla miliardu používateľov rýchlejšie a viac ako 100 miliónov z nich je v Spojených štátoch, čo je zhruba tretina krajiny. Podľa Harwellovej štúdie sleduje TikTok priemerný americký divák približne 80 minút denne. Čo je v podstate viac ako čas strávený na sociálnych sieťach Facebook a Instagram dokopy.

Čo stojí za jeho slávou?

Funguje totiž trochu inak. Divákovi odhaľuje nekonečný rad videí, ktoré vyberie jeho algoritmus, následne zisťuje každou sekundou, aký má vkus. Čo nechce vidieť, to pozastavuje alebo posúva.

Výskumníčka Abbie Richards, ktorá študuje dezinformácie na TikToku, ho definovala ako platformu, ktorá formuje spôsob, akým sa celá generácia učí vnímať svet. Svojho diváka sleduje od prvého momentu zapnutia a študuje ho.

Ako to funguje?

Zapnete aplikáciu, vidíte video na celej obrazovke. Opakuje sa. Aplikácia následne vyhodnotí, ako naň reagujete: Pozeráte sa na neho viac ako sekundu? Potiahli ste okamžite na ďalšie video? Dali ste like? Uložili ste si ho na neskôr, aby ste ho ukázali v práci kolegovi? Komentovali ste ho? Preposlali susedovi? S každým údajom sa algoritmus TikToku zužuje a stáva sa z neho rafinovaný zdroj. Je to ako TV program s vaším obľúbeným seriálom alebo filmom. Odtrhli by ste oči od niečoho, čo vám robí radosť? To sotva.

For You... A to doslova

Algoritmus For You Page, ako ho nazval sám TikTok, postupne vaším správaním vytvára profil – váš osobný profil toho, čo chcete vidieť. Zatiaľ čo iné siete sa spoliehajú na to, že si sami zadáte to, o čo máte záujem, TikTok na to ide iným spôsobom. TikTok sa učí, využíva trendy a sleduje, čo na vás doslova „zabralo“.

Na tejto platforme nájdete naozaj širokú škálu záujmov – môžete si cez reklamu kúpiť lístok na koncert, dozvedieť sa o novej hre, sledovať živé video z kuchyne šéfkuchára, žrebovať lotériu, nahliadnuť do tarotových kariet či obzrieť si aktuálnu prehliadku bytov.

Niet pochýb, že TikTok sa stal silou, ktorá formuje svet a s ktorou je ťažké prestať. Možno práve preto veľmoc, akou je aj Rusko, zablokovala obyvateľom zverejňovanie nových TikTokov alebo pozeranie akýchkoľvek videí spoza hraníc krajiny, odkedy ruská armáda napadla Ukrajinu. Až takúto hrozbu môže predstavovať obyčajná aplikácia.