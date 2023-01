Ako sa pripraviť na gynekologickú prehliadku: Príznaky, ktoré nesmiete podceniť

Ženy by mali začať navštevovať gynekológiu od momentu dospievania a naďalej v tom pokračovať aspoň raz ročne. Mnohé z nich sa pri určitých problémoch boja, prípadne hanbia prísť. Avšak skoré zistenie príčin ťažkostí môžu uľahčiť život a dokonca ho aj zachrániť.

Ako sa na prehliadku pripraviť?

Pokiaľ ide o prvú návštevu, prehliadka pokojne môže prebiehať iba formou rozprávania, počas ktorého získa žena všeobecné poznatky a informácie o tom, čo ju čaká v budúcnosti. Pri každej návšteve je však dobré poskytnúť aspoň základné informácie.

Medzi ne patrí aj úprimný popis všetkých zdravotných problémov, prípadne životného štýlu, keďže to vo všeobecnosti dá gynekológovi lepšiu predstavu o vašej situácii. Hoci si veľa žien myslí, že gynekologické vyšetrenie je bolestivé, opak je pravdou.

Taktiež nemusíte mať starosť s úpravou intímnych oblastí, čo, samozrejme, býva častou otázkou, a ak máte problém so zápachom, nemusíte to zakrývať. Ak by to totiž indikovalo problém, gynekológ to musí vedieť.

Ideálne dva dni pred prehliadkou by žena nemala mať sexuálnu aktivitu a ani užívať vaginálnu sprchu či tampón. Veľa žien sa podľa Medical News Today pýtalo, či si so sebou môžu vziať doprovod. O takúto môžnosť môžete požiadať – či už priamo na vyšetrení, alebo za dverami.

Akékoľvek nezvyčajné príznaky, vrátane výrastkov – či už vo vagíne, alebo v okolí – je potrebné nahlásiť čím skôr svojmu lekárovi.

Aké sú príznaky zdravotného problému?

výtok s nezvyčajnou farbou, ako je zelený, sivý alebo tmavožltý výtok,

výtok s nepríjemným zápachom,

penivý výtok,

hrčky alebo hrbolčeky vo vnútri vagíny,

bolesť pri močení alebo pri pohlavnom styku.

Samovyšetrenie je u žien vítané, avšak nesmiete zabudnúť, že takéto domáce vyšetrenie nenahradí pravidelnú prehliadku na gynekológii.