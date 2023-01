Južná Kórea pohrozila pozastavením vojenskej dohody s Pchongjangom

Jun Sok-jol zverejnil uvedené vyjadrenie po tom, ako bol informovaný o protiopatreniach prijatých v reakcii na incident z minulého týždňa, keď do vzdušného priestoru Južnej Kórey vniklo niekoľko severokórejských dronov.

Juhokórejská armáda by si podľa Jun Sok-jola mala vybudovať dostatočné kapacity, ktoré by jej umožnili reagovať na incidenty tohto druhu „viac než primeraným spôsobom“.

Päť dronov z KĽDR 26. decembra preletelo cez prísne strážené hranicu do Južnej Kórey. Juhokórejská armáda musela vyslať niekoľko útočných vrtuľníkov a bojových lietadiel, ktoré zahnali drony späť varovnými výstrelmi.

V dôsledku tohto incidentu bola približne na hodinu pozastavená prevádzka dvoch najväčších letísk v Južnej Kórei: Inčchon a Kimpcho.

Podľa agentúry AFP išlo o prvé preniknutie severokórejských dronov do juhokórejského vzdušného priestoru za uplynulých päť rokov. Došlo k nemu v čase zvýšeného napätia medzi oboma Kóreami, počas ktorého Pchjongjang vlani uskutočnil bezprecedentne vysoký počet raketových skúšok.

Juhokórejský prezident po incidente so severokórejskými dronmi kritizoval armádu, že nepriateľské stroje nezostrelila a umožnila im vrátiť sa do KĽDR. Juhokórejská armáda sa za to verejne ospravedlnila. Prezident následne nariadil vytvorenie viacúčelovej dronovej jednotky, ktorá bude schopná vykonávať prieskumné aj bojové operácie, ako aj urýchlenie vývoja a výroby sofistikovaných „neviditeľných“ bezpilotných lietadiel.

Južná a Severná Kórea v roku 2018 uzavreli vojenský pakt, ktorým sa zaviazali, že nebudú v okolí spoločnej hranice vykonávať žiadne nepriateľské aktivity. Podľa juhokórejského prezidenta minulotýždňové vyslanie dronov je v rozpore s ustanoveniami tejto dohody.