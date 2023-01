Šatan napriek prehre s Kanadou cíti hrdosť: Je na čom stavať

Hoci prehrala 3:4 po predĺžení, podľa Šatana môže byť hokejová verejnosť na výkony mladíkov právom hrdá.

Slováci v nočnom štvrťfinálovom vystúpení proti Kanade dvakrát zmazali dvojgólové manko súpera. V záverečnej tretine gólom Libora Nemca vyrovnali na 3:3 a poslali duel do predĺženia. V ňom mohol poslať puk do odkrytej kanadskej bránky Servác Petrovský, ale na dvakrát neuspel. Vzápätí ukázal svoje majstrovstvo kanadský supertalent Connor Bedard a rozhodol nielen o triumfe „javorových listov“ 4:3 po predĺžení, ale aj o ich postupe do semifinále. Slovákom zostali oči pre plač.

„Ako každý fanúšik aj ja som fandil našim chlapcom. Videl som, že veľmi chceli vyhrať. Bojovali. Treba byť na nich hrdí aj napriek tomu, že nedosiahli prekvapenie, ktoré chceli. Ich výkon ocenila vypredaná hala a všetci, ktorí zápas videli. Predviedli spôsob hry, ktoré chceme od nich vidieť a ktorým sa chceme prezentovať vo svete,“ uviedol Šatan pre portál hockeyslovakia.sk.

Slováci najskôr v úvodnom vystúpení na turnaji podľahli Fínom 2:5. Následne však prekvapili favorita na zlato a USA zdolali 6:3. Triumfom 3:0 nad Lotyšskom si zabezpečili istotu účasti vo štvrťfinále. V záverečnom skupinovom súboji viedli nad Švajčiarmi 3:1 po dvoch tretinách, no duel nedotiahli do zdarného konca a napokon prehrali 3:4 po nájazdoch. Pripravili sa o možnosť prvýkrát na juniorských MS vyhrať základnú skupinu a dostať do štvrťfinálových bojov papierovo slabšie Nemecko. Napokon z toho bola Kanada a príbeh so smutným koncom napriek heroickému výkonu.

„Je na čom stavať. Môžeme byť hrdí na to, akým spôsobom sme sa prezentovali. Boli tam aj momenty, ktoré chlapci oľutujú, pretože ich stáli lepší výsledok. Ale o tom je proces získavania skúseností a posúvania vpred,“ pokračoval Šatan a dodal: „V zápasoch, v ktorých sme hrali aktívne, útočne a nebáli sme sa súpera dostať pod tlak, sa nám darilo. Akonáhle sme sa trošku stiahli a začali cúvať cez stredné pásmo, dostali sme sa do problémov. Identita, s ktorou prišiel na Slovensko Craig Ramsay, je správna a chceme ju vidieť aj v hre mládežníckych reprezentácií. Verím, že aj dvadsiatka, aj osemnástka budú kopírovať hru nášho áčka a spoločne budeme napredovať.“

Slovenský hokej má za sebou druhú ťažkú štvrťfinálovú prehru na veľkom fóre za uplynulých osem mesiacov. V máji 2022 odohrala mužská reprezentácia skvelý duel s Fínskom, no s neskoršími svetovými šampiónmi napokon prehrala 2:4. Dvadsiatka siahala na ešte väčší zázrak proti dominantnej Kanade s Bedardom na čele. Od zázraku ju delili centimetre pri veľkej šanci Petrovského v predĺžení. Napokon z toho bola druhá krutá prehra, tentoraz v pomere 3:4. „Dáva to našim hráčom obrovské skúsenosti do ďalších zápasov. Aby sme v budúcnosti mohli dosiahnuť medailový úspech, musíme si prejsť najskôr ťažkými chvíľami a poučiť sa z nich, prípadne na ich základe zistiť, čo treba zlepšiť. Toto všetko sa u nás deje. Preto verím, že slovenský hokej je na správnej ceste,“ doložil Šatan.