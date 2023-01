Už čoskoro budeme môcť vidieť vzácnu kométu. K Zemi sa priblíži po 50 000 rokoch

Kométa popisovaná ako "kozmická snehová guľa" prejde tento rok okolo Zeme prvýkrát za 50 000 rokov.

Pozoruhodný jav nebol videný, odkedy neandertálci kráčali po planéte, a astronómovia sa veľmi tešia, že jedinečnú kométu opäť uvidia, píše Unilad. Kométa známa ako C/2022 E3 (ZTF) bude najbližšie k Zemi 1. februára 2023, takmer 12 mesiacov po tom, čo vedci prvýkrát objavili jej existenciu.

Astronómovia prvýkrát spozorovali jasnejší zelenkastý oblak kométy a žltkastý prachový chvost v marci 2022 pomocou širokouhlej prieskumnej kamery na Zwicky Transient Facility.

V súčasnosti je kométa od Zeme vzdialená 117 miliónov míľ a má pred sebou ešte kus cesty, kým bude najviditeľnejšia.

Kométa momentálne prechádza vnútornou slnečnou sústavou. Najbližšie sa priblíži k slnku alebo perihéliu 12. januára a potom prejde okolo Zeme, najbližšie bude 1. alebo 2. februára.

Ak bude kométa naďalej zjasňovať, ako je tomu v súčasnosti, mohla by byť viditeľná na tmavej oblohe voľným okom. To je ťažké predpovedať pre kométy, ale aj keď C/2022 E3 (ZTF) vybledne, malo by byť stále viditeľné ďalekohľadom niekoľko dní, píše Space.com

Pozorovatelia na severnej pologuli budú schopní nájsť kométu na rannej oblohe, keďže sa počas januára pohybuje v smere na severozápad, informuje NASA. C/2022 E3 (ZTF) bude viditeľná pre pozorovateľov na južnej pologuli začiatkom februára 2023.

Podľa webovej stránky Starlust bude kométa počas svojho blízkeho priblíženia v súhvezdí Camelopardalis.

Podľa NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) má kométa periódu približne 50 000 rokov. To znamená, že sa v januári dostane do vzdialenosti približne 160 miliónov kilometrov od Slnka a vo februári 42 miliónov kilometrov Zeme, sa naposledy stalo v období horného paleolitu na Zemi.

Robert Massey, zástupca výkonného riaditeľa Kráľovskej astronomickej spoločnosti povedal nadšeným pozorovateľom komét, ako najlepšie vidieť kométu E3. Odporúčal pozerať sa za jasnej noci z tmavého miesta, pretože kométu nebude najľahšie nájsť.

V rozhovore pre Newsweek tiež poradil:

„Ďalekohľady sú ideálne pre začiatočníkov, ktorí sa snažia nájsť kométu, pretože sa ľahko používajú, zatiaľ čo teleskop má oveľa menšie zorné pole. Ak kométu nájdete ďalekohľadom, skúste to aj voľným oko."

Keďže kométa sa nevráti až o ďalších 50 000 rokov, toto môže byť jedna z tých šancí chytiť ju raz za život, takže sa čo najlepšie pripravte.