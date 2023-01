Video: Surferovu odvahu chváli celý internet. Žraloka chytil do holých rúk, toto nasledovalo

Paul Myles na pláži neďaleko austrálskeho mesta Melbourne popri surfovaní spozoroval žraloka, ktorého more vyvrhlo do piesku. Keďže nevedel, či je žralok pri vedomí alebo či sa mu niečo nestalo, pokúsil sa ho najprv zahnať do vody pomocou surfu.

Keďže zviera naďalej nehybne ležalo ďaleko od línie mora, Myles sa odvážil priblížiť k nemu, až ho napokon chytil do holých rúk a odniesol do vody.

„Napadlo mi, že to skúsim. Nevedel som, či je len dezorientovaný, alebo poranený, či niečo iné,“ prezradil Austrálčan pre portál ABC. „Chcel som ho posunúť trochu bližšie k vode, aby mohol sám odplávať, ale to sa nepodarilo.“

Paul v rozhovore priznáva, že má „mäkké srdce“ a dúfa, že záchranná misia mu pomôže udržať si dobré vzťahy so žraločou komunitou.

Podľa surfistu išlo o žraloka belasého, s ktorým sa za 40 rokov častého surfovania v okolí pláže stretol len zriedka. „Tak blízko pláže som ešte žiadneho nevidel, to je dôležité,“ uviedol v rozhovore. „Jedného som videl pri skalách, ale to už je asi 20 rokov dozadu.“