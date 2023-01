Sedavá aj ťažká manuálna práca môžu spôsobiť bolesti chrbtice. Ako tomu predísť? Radí fyzioterapeut

Či už v práci sedíte, alebo vykonávate ťažšiu manuálnu prácu, pri nesprávnom držaní tela a manipulácie s okolitými predmetmi môže dochádzať k ťažkostiam. Mnoho ľudí ignoruje tieto problémy až do momentu, keď potrebujú vyhľadať odbornú pomoc. Fyzioterapeut Ďurnek nám v rozhovore priblížil ťažkosti spojené s chrbticou, ktorú okrem predoperačných a pooperačných stavov či úrazov rieši najčastejšie. Taktiež vám poradí, akým spôsobom je možné bolesti prechádzať.

Ako si sa dostal k tejto práci? Bol to vždy tvoj sen alebo ťa niečo v živote ovplyvnilo?

Odmalička som 15 rokov športoval, následne som prišiel do veku, keď som musel uvažovať viac do budúcna a keďže som sa nevenoval športu, ktorý by ma dokázal uživiť, hľadal som inú cestu, ako ostať pri športe a zároveň tým pomáhať druhým s ich ťažkosťami. Z toho vznikla prihláška na vysokú školu na odbor fyzioterapia.

Aké najčastejšie problémy majú tvoji pacienti?

V mojej práci sa stretnem so širokým spektrom diagnóz od detí s chybným držaním tela až po predoperačné stavy chrbtice a jej bolesti, na ktorú som sa zameral najviac.

Životný štýl ľudí v dnešnej dobe nie je úplne ideálny, čo určite vplýva aj na spomínanú chrbticu.

Áno, ľudia pracujú v zamestnaniach, ktoré sú fyzický ťažké a neovládajú základné zásady správneho držania tela, alebo majú, naopak, sedavé zamestnanie a chýba im pohyb, v konečnom dôsledku to vedie k veľmi častej bolesti chrbtice. Často u pacientov pozorujem nedostatočné vedomosti ohľadom správneho sedenia, správneho vstávania zo stoličky alebo správneho dvíhania bremien v práci. Ak v práci sedím 8 – 12 hodín za počítačom nesprávnym spôsobom, chrbtica si po rokoch vypýta svoju daň bolesťou.

Čo by sme mali robiť, aby sme sa, dajme tomu, vyhli návšteve u teba?

Tomuto predpokladu nejde, bohužiaľ, vždy zabrániť, keďže ma navštívia aj úrazové stavy a väčšina úrazov je z nedbanlivosti.

A čo by si odporúčal ľuďom so sedavým zamestnaním, pokiaľ nemajú dostatok času na pohyb?

Pri sedavých zamestnaniach je najdôležitejšia ergonómia pracovného prostredia.

Čo to znamená?

To znamená mať správne nastavenú stoličku, vedieť na nej sedieť správnym spôsobom, monitor počítača mať vo výške očí, aby nedochádzalo k predklonu chrbtice a na stole mať najdôležitejšie veci potrebné k práci na dosah ruky, aby nedochádzalo k narušeniu správneho sedu.

Prácu fyzioterapeuta vykonávaš už určitý čas. Spomínaš si na nejaký moment s pacientom, ktorý ti utkvel v pamäti?

Najlepšia spomienka je pani, ktorá mi z poslednej terapie odišla s plačom. (smiech) Bolo to z dôvodu, že vyhľadala moju pomoc ako poslednú možnosť pred operáciou driekovej chrbtice, ktorú mala naplánovanú a snažila sa jej vyhnúť za každú cenu. Po mojom vyšetrení sme prešli na cvičenie, navštívila ma 5x a odchádzala s už spomínaným plačom, že sa dokázala vyhnúť operácii a necíti absolútne žiadnu bolesť.

Práca s ľuďmi je vždy namáhavá. Pokiaľ by si mal definovať ideálneho pacienta, aký by bol?

Najlepší pacient je ten, ktorý behom liečby dodržiava zásady cvičenia, cviky ktoré mu odporučím a pravidelnosť cvičenia, ktorú mu naordinujem. V tomto prípade vieme dôjsť k pozitívnemu výsledku a na konci fyzioterapeutickej liečby pacient odchádza s vďačnosťou a bez bolesti – to je snáď najlepší scenár.

Zažil si v práci aj negatívny zážitok?

Nejakú nepríjemnú situáciu okrem arogantnosti vo svojej práci nestretávam, ľudia hľadajú pomoc a ja sa im snažím odovzdať čo najviac rád, ako len viem. Ľudia, ktorí vyhľadajú fyzioterapeuta a behom liečby nejavia snahu a nedodržiavajú plán, ktorý nastavíme, nemôžu očakávať pozitívny efekt.