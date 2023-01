Pre Slovákov sa turnaj skončil, s Kanadou prehrali 3:4 po predĺžení

Slováci favoritovi zápasu dlho vzdorovali, v tretej tretine vyrovnali na 3:3, ale v 6. minúte predĺženia inkasovali po individuálnej akcii Connora Bedarda.

Obhajcovia titulu Kanaďania nastúpia v piatok 5. januára o 0.30 SEČ v Halifaxe v semifinálovom zápase proti USA. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Švédi a Česi, ktorí odohrajú vzájomný zápas vo štvrtok od 19.30 SEČ.

Za najlepšieho hráča Slovenska v zápase vyhlásili Libora Nemca. Do najlepšej trojice slovenského tímu sa dostali brankár Adam Gajan, obranca Pavol Funtek a útočník Adam Sýkora. Slováci neukončili čakanie na postup do semifinále MS„20,“ v ktorom nehrali od roku 2015.

MS hráčov do 20 rokov:

štvrťfinále

Kanada - SLOVENSKO 4:3 pp (1:0, 2:2, 0:1 - 1:0)

Góly: 7. Bedard (Stankoven), 26. Guenther (Othmann, Bedard), 30. Ostapchuk (Dean), 66. Bedard - 27. L. Nemec (Š. Nemec, Petrovský), 34. Bačo (Repčík, Nátny), 52. L. Nemec (Mešár, Groch). Rozhodovali: Iwert (Nem.), Šindel, - Klouček (obaja ČR), Waleski (USA), vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 10.349 divákov.

Kanada: Milic - Zellweger, Del Mastro, Clarke, Allan, Korchinski, Hinds, Matier - Guenther, Wright, Othmann - Bedard, Stankoven, Roy - Ostapchuk, Gaucher, Dean - Fantilli, Bankier, Schaefer Slovensko: Gajan – Š. Nemec, Funtek, Štrbák, Nátny, Kmec, Groch, Bečár – Mešár, Petrovský, L. Nemec – Sýkora, Dvorský, Čiernik – Žlnka, Repčík, Mišiak – Šotek, Dej, Bačo – Štefančík

Slováci sa v úvode zápasu sústredili na eliminovanie očakávaného náporu súpera. V ofenzívnom snažení viackrát ukázali sebaistotu, sľubnú šancu po úniku nevyužil Dvorský, ktorého tím v jednej chvíli viedol na strely 5:0. Kanaďania následne pridali na dôraze, častejšie sa dostávali pred brankára Gajana, ktorý v 7. minúte prvýkrát inkasoval. Slováci stratili puk v rozohrávke, dostal sa k nemu Bedard a navýšil svoj náskok na čele kanadského bodovania turnaja - 1:0. Gajan ešte v prvej tretine viackrát podržal svoj tím, ktorý bol v 17. minúte blízko k vyrovnaniu, ale tiesnený Repčík neskóroval z úniku.

Gajan predviedol aj v úvode druhej časti viacero zákrokov proti sľubným šanciam Kanaďanom, ktorí išli v 26. minúte do dvojgólového vedenia. Nátny dostal menší trest za vyhodenie puku a Guenther zblízka zužitkoval Othmannovu prihrávku - 2:0. Práve strelec druhého kanadského gólu onedlho fauloval a prvá slovenská presilovka trvala iba tri sekundy. Postaral sa o to Libor Nemec, ktorý tečoval strelu Šimona Nemca - 2:1. Tento stav však vydržal iba dve minúty, keďže Slováci prepadli v útočnom pásme, Kanaďania sa dostali do úniku troch proti jednému, v ktorom Ostapchuk zvolil strelu - 3:1. Gólovo úrodný úsek hry uzavrela akcia Repčíka, ktorý v protiútoku počkal s prihrávkou, obkrúžil bránku a Bačo zblízka prekonal dezorientovanú obranu súpera - 3:2.

Kanaďania viedli na strely po dvoch tretinách 34:15 a do tretej vstúpili s odhodlaním gólovo odskočiť Slovákom. Za Gajanom dvakrát zazvonila žŕdka a po blafáku ho neprekonal ani Dean. V 49. minúte si Slováci vytvorili tlak, zmätok pred Milicom nevyužil Sýkora, ale krátko na to sa Mešár za bránkou zbavil obrancu a jeho prihrávku zblízka zužitkoval nepokrytý Libor Nemec - 3:3. Do veľkej šance sa v 53. minúte dostal Mišiak, ktorý sa po Sýkorovej prihrávke ocitol sám pred Milicom, ale ten mu zmaril radosť pohotovou lapačkou. Kanaďania chceli rozhodnúť ešte do konca riadneho hracieho času a pred Gajanom to viackrát „horelo.“ Obranca Funtek zmaril hokejkou zakončenie Bedarda pred odkrytou bránkou. V 60. minúte Šimon Nemec kroščekoval Bedarda, no Slováci do konca tretej tretiny udržali nerozhodný stav.

Wright v predĺžení zblízka trafil do žŕdky, Gajan následne zmaril dve tutovky Kanady a gól nepadol ani po strele a následnej dorážke Petrovského. Rozhodujúci moment priniesla 66. minúta, v ktorej si Bedard predviedol individuálnu akciu, po ktorej prekonal Gajana - 4:3.