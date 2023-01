Na ukrajinskom fronte zahynul filmový strihač

„Toľko odvážnych a talentovaných Ukrajincov obetuje svoje životy v tejto vojne proti hordám temnoty, aby ochránili svoju domovinu,“ napísalo na Twitteri ministerstvo a dodalo: „Nech večne svieti svetlá pamiatka našich hrdinov.“

Famous Ukrainian film editor Viktor Onysko has died at the front.

So many brave and talented Ukrainians are sacrificing their lives in this war against the hordes of darkness to protect their homeland.

May the light of the memory of our heroes shine eternally. pic.twitter.com/kQkkMSCgDn