Zatkli muža, ktorý zaútočil na policajtov mačetou

Správa je prevzatá z webovej stránky stanice CNN.

Útočník Trevor Bickford (19) mal podľa úradov pri sebe ručne písaný denník, v ktorom vyjadril túžbu pripojiť sa k hnutiu Taliban v Afganistane a zomrieť ako mučeník.

Polícia žiada, aby ho obvinili v dvoch bodoch z pokusu o vraždu policajta a v dvoch bodoch z pokusu o útok. Manhattanská prokuratúra uviedla, že ešte nemá podrobnosti o tom, kedy budú obvinenia vznesené.

Tento muž v sobotu krátko po 22.00 h miestneho času (nedeľa 04.00 h SEČ) zaútočil neďaleko Times Square na policajtov mačetou. Jedného z nich zasiahol čepeľou, druhého udrel do hlavy rukoväťou a následne sa mačetou zahnal na tretieho. Ten ho postrelil do pleca, píše CNN s odvolaním sa na policajný zbor v meste New York (NYPD).

Bickford je v súčasnosti pod policajným dohľadom v nemocnici, kde sa lieči na následky strelného zranenia. Trojicu policajtov, ktorí pri útoku utrpeli zranenia, takisto ošetrili v nemocnici a neskôr ich prepustili.

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) Bickforda sledoval už pred sobotňajším útokom. Vyšetrovatelia FBI ho v decembri vypočúvali v štáte Maine po tom, ako povedal, že chce vycestovať do zahraničia a pomôcť ostatným moslimom. Takisto vyjadril ochotu zomrieť za svoje náboženstvo.