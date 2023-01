Cítite neustále únavu? Tieto chyby vás oberajú o energiu

Nie je normálne ani v poriadku cítiť sa stále úplne vyčerpaný, bez ohľadu na to, ako ste zaneprázdnený alebo ako náročné sú vaša práca a deti. Ak sa dobre stravujete, máte dostatok spánku a pohybu a stále cítite nedostatok energie, stojí za to porozprávať sa so svojím praktickým lekárom.

Svoju úlohu však môže zohrávať aj váš vzťah, hladina železa a pohlavný život. Na toto by ste si mali podľa odborníkov dávať pozor.

Chýba vám železo

Jednou z najčastejších príčin pocitu únavy a nedostatku energie, ktorú vidím u svojich klientov, je anémia z nedostatku železa, povedal pre The Sun Eli Brecher, odborník na výživu a zakladateľ spoločnosti Eli Brecher Nutrition.

Železo je potrebné na tvorbu červených krviniek, ktoré transportujú kyslík po tele. Anémia je obzvlášť častá u žien v plodnom veku a zvyčajne sa rieši doplnkami železa.

Eli Brecher dodáva, že pomôcť môže aj konzumácia potravín bohatých na železo, vrátane tmavej listovej zeleniny, ako je kel a špenát, fazuľa, cícer, šošovica, tofu a červené mäso.

“Príliš veľa železa môže byť škodlivé pre vaše zdravie, preto by ste ho mali dopĺňať len po krvnom teste, ktorý potvrdí, že vaše hladiny železa sú pod normálnym rozsahom.”

Nepracujete s menštruačným cyklom

Ak ste menštruujúca žena, mentorka na posilnenie postavenia žien, Fiona McCoss hovorí, že nie ste stvorená na to, aby ste šli neustále na plný plyn. Pre The Sun povedala:

„Očakáva sa od nás, že budeme fungovať nepretržite, sedem dní v týždni, často pri starostlivosti o deti. Realisticky naša energia nie je zapnutá vždy, je cyklická, prichádza vo vlnách v závislosti od toho, kde sa nachádzame v našom menštruačnom cykle a našom životnom cykle. Začnite spoznávať rôzne fázy a energie svojho menštruačného cyklu, aby ste si mohli lepšie plánovať svoje dni, týždne, mesiace.”

Ak máte veľké pracovné stretnutie v čase, kedy má prísť menštruácia, bude to 100-krát ťažšie, ako keby ste si to naplánovali o dva týždne neskôr, hovorí Fiona.

„Ak máte naplánované sexi rande, budete sa naň cítiť oveľa viac na šiesty až štrnásty deň ako na 20. až 28. deň. Čím lepšie sa naučíte pracovať so svojím telom a jeho prirodzenými energetickými rytmami, tým ľahšie prejdete životom a s oveľa väčším pôžitkom!"

Predstierate

Podľa Fiony McCoss ženy často obetujú svoju pravdu v záujme pohodlia niekoho iného. Popierajú svoj skutočný prejav i túžby zo strachu z opustenia, odsúdenia či odmietnutia. To vedie v priebehu času k značnému vyčerpaniu energie.

Fiona odporúča skontrolovať a opýtať sa samých seba, či ste k sebe pravdivý.

"Čím autentickejší môžete byť, tým menej energie musíte vynaložiť na predstieranie, že ste niekto, kým nie ste."

Náhodný pohlavný styk

„Súlož je energetická výmena, ktorá je pretkaná emóciami, duchom a fyzickým telom,“ hovorí Fiona. Povedala:

„Dávajte si pozor, s kým sa rozhodnete ísť do postele. Nie je nič zlé na tom, užívať si s mnohými ľuďmi, ak je to to, o čo vám ide, ale uistite sa, že tieto rozhodnutia sú vedomé a nenechajú vás na druhý deň s hanbou, opicou a neposúvajú vás do energetického víru skazy. Pohlavný styk vás má energizovať, spájať a prebúdzať! Nie naopak.”

Ste v toxickom vzťahu

Či už ide o romantický vzťah, priateľstvo alebo pracovný vzťah, ak vás niekto nerešpektuje alebo príliš kontroluje, môže to mať skutočný vplyv na vaše energetické zdroje.

„Akákoľvek situácia, ktorá vedie k emočnému stresu, môže ovplyvniť vašu energetickú hladinu,“ prezrádza Ella McCrystal, psychoterapeutka, klinická hypnoterapeutka a koučka myslenia.

„Vnímanie ohrozenia aktivuje sympatický nervový systém a spúšťa akútnu stresovú reakciu, ktorá pripraví telo na boj alebo útek,“ vysvetľuje Ella. Dodáva, že medzi emocionálnym a analytickým mozgom je rozdiel. Emocionálna časť mozgu je spojená s každou oblasťou mozgu, zatiaľ čo analytická časť mozgu nie.

"Emocionálny mozog sa považuje za výkonnú moc v mozgu, čo znamená, že ovplyvňuje rozhodovanie, myšlienkové procesy, spomienky a súčasné skúsenosti."

Zastavte sa a zamyslite sa nad svojimi vzťahmi, či kvôli niektorému nie ste unavený.