Zmohla vás zimná únava? Takto ju určite porazíte

Odborníčka prezradila spôsoby, ako poraziť zimnú únavu. Takto sa budete cítiť sviežejšie a lepšie využijete dni.

Dietológička Jenaed Brodell povedala pre thesun.co.uk, že únava je jednou z najväčších zdravotných ťažkostí v Spojenom kráľovstve. Brodell je zakladateľkou spoločnosti Nutrition and Co a prezradila, že vďaka nasledujúcim trikom budete zlepšenie pozorovať takmer okamžite.

Výskum naznačuje, že terapia studenou vodou, napríklad v podobe studenej sprchy, môže pomôcť znížiť únavu a zvýšiť duševnú bdelosť. Jenead pre thesun.co.uk povedala:

Dosiahnuť dobrý spánok je niekedy ľahšie v myšlienkach ako v realite. Jenaed vysvetlila, že naše telá milujú rutinu. Dodržiavanie pravidelného harmonogramu pomáha vnútorným biologickým hodinám, aby tikali tak, ako majú.

Vďaka tomu sa budete počas dňa cítiť viac nabitý energiou a budete ospalý večer, čím sa pripravíte na hlboký a osviežujúci spánok.

Nedostatok slnečného svetla počas zimných mesiacov zapríčiňuje, že mozog produkuje viac hormónu nazývaného melatonín, ktorý spôsobuje ospalosť.

Aby ste pomohli regulovať hladinu melatonínu, skúste vyjsť hneď ráno von, aby ste si pomohli zosúladiť svoje telesné hodiny na optimálnu energiu počas dňa, povedala Jenaed.

„Strávte čo najviac času vonku na dennom svetle a ak pri práci sedíte blízko okna, uistite sa, že sú vytiahnuté žalúzie,“ dodala odborníčka.

Pri únave a nedostatku energie je pohyb pravdepodobne tou poslednou vecou, ktorú chcete urobiť. Jenaed však povedala:

„Možno vás prekvapí, ako energicky sa budete cítiť, keď sa každý deň zapojíte do nejakej fyzickej aktivity. Ak je vonku príliš chladno alebo sa vám nechce behať po tme, skúste tréningy presunúť do interiéru. Zamerajte sa na to, aby ste týždenne cvičili najmenej 150 minút, čo môžete rozdeliť na 30 minút päť dní v týždni."