Video: Horší futbalový štadión ste ešte nevideli. Za takýto výhľad si hostia pýtajú späť peniaze

Vonkajší univerzitný futbalový štadión Arizona Stadium sa môže popýšiť nelichotivým prvenstvom. Podľa mnohých totiž divákom ponúka miesto na sedenie s výhľadom, ktorý by sa sotva dal označiť za lukratívny.

V 41. rade sekcie číslo 16 možno nájsť sedadlo číslo 2, ktoré podľa twitterového konta CFB Campus Tour patrí k najhorším v Spojených štátoch. „Viditeľnosť poľa možno na 10 percent, ani nehovorím o absencii výhľadu na video tabuľu,“ uvádza konto, pričom jeho majiteľ vyzýva skontrolovať si vstupenky pred návštevou zápasu.

Obstructed View Alert



Section 16, Row 41, Seat 2



Easily one of the WORST seat locations at any college football stadium in the country. Maybe 10% field visibility, not to mention no video board view. Double-check your ticket & avoid this Arizona Stadium seat at all costs! pic.twitter.com/XGIemGZGPf