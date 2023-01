Od januára sa menia opatrenia na udržanie a tvorbu pracovných miest

Mení opatrenia na udržanie zamestnanosti, jej cieľom je tiež podporiť tvorbu nových pracovných miest. Informovalo o tom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Právna úprava napríklad zjednocuje systém výpočtu príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť pre všetky kraje. Jeho výška sa bude určovať na základe porovnania priemernej miery evidovanej nezamestnanosti okresu s celoslovenským priemerom. Skracuje aj povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na dva roky po poskytnutí príspevku, z pôvodných troch rokov.

Podľa ministerstva práce bude flexibilnejšia aj evidencia uchádzačov o zamestnanie. Do evidencie môžu byť zaradení napríklad aj konatelia spoločností v likvidácii a nebude sa viac vzťahovať na trvalý pobyt uchádzačov. Tí si po novom môžu vybrať úrad práce, voči ktorému si budú plniť povinnosti. Medzi znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie sa budú môcť zaradiť rodičia, ktorí ukončili poberanie materského alebo rodičovského príspevku.

Nová legislatíva zjednodušuje aj prístup a zotrvanie štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce. V prípade obnovenia pobytu na účel zamestnania cudzinca na to isté pracovné miesto nebude potrebné robiť test trhu práce. To znamená, že zamestnávateľ nebude musieť nahlásiť pracovné miesto 20 dní vopred. Táto úprava umožní podľa MPSVR udržať pracovnú silu v rovnakom zamestnaní, čo je žiadúce v nedostatkových povolaniach, napríklad v zdravotníctve.

Právna norma prináša aj zriadenie Aliancie sektorových rád. Inštitúcia založená na tripartitnom systéme bude monitorovať požiadavky zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu. Tie potom prenesie do systému vzdelávania. Tým sa podľa rezortu práce zabezpečí, že mladšie generácie budú študovať to, čo si vyžiada súčasný a budúci trh práce. Vláda už schválila stanovy aliancie, ministerstvo práce v spolupráci s ministerstvom školstva ju založia do konca januára tohto roka.