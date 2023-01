Benedikt XVI. bol rozhodnutý odstúpiť už v roku 2012, prezradil jeho bývalý tajomník

Prezradil to samotný Gänswein v pondelkovom rozhovore pre taliansky denník La Repubblica. Benedikt XVI. napokon vo februári 2013 prekvapil celý svet, keď ako prvý pápež po 600 rokoch rezignoval.

„Moja bezprostredná reakcia bola: 'Svätý Otče, to je nemožné, to je predsa nemožné',“ povedal Gänswein v rozhovore, z ktorého citovala agentúra APA.

„Potom mi povedal: 'Vedzte, že som si toto rozhodnutie dobre premyslel, modlil som sa, zápasil som. Teraz vám oznamujem svoje rozhodnutie, ktoré som už urobil – nie je to téza, o ktorej sa má ešte diskutovať... Vravím vám to, ale nesmiete to nikomu prezradiť',“ povedal 68-ročný nemecký kuriálny biskup.

Ako pokračoval, Benedikt XVI. mu raz povedal, že „nemôže a nechce“ nasledovať v chorobe príklad Jána Pavla II., pretože sa musí vyrovnať so svojím vlastným životom. Gänswein toto rozhodnutie označil za akt odvahy, ale aj pokory.

Na otázku, prečo Benedikt XVI. oznámil svoju rezignáciu po latinsky, Gänswein odpovedal, že chcel „takéto dôležité oznámenie urobiť v jazyku cirkvi“.

Redaktor sa arcibiskupa spýtal aj na to, prečo si Benedikt XVI. ponechal po odstúpení titul emeritný pápež. Podľa Gänsweina išlo o Benediktovo osobné rozhodnutie. „Myslím, že po takomto výnimočnom rozhodnutí by nebol návrat do funkcie kardinála prirodzený. Je však nepochybné, že počas uplynulých rokov tu bol iba jeden pápež, a ten sa volá František,“ zdôraznil bývalý Benediktov osobný tajomník.

Prezradil tiež, že dokumenty zo škandálu Vatileaks neukradli z Benediktovho, ale z jeho pracovného stola, v reakcii na čo ponúkol pápežovi svoju výpoveď. „'Nie, nie' – odpovedal mi – 'sme tu iba malá skupinka a ostaneme spolu',“ uviedol Gänswein.

Prípad Vatileaks sa týkal úniku tajných dokumentov o korupcii a praní špinavých peňazí vo Vatikáne. Za zverejnenie týchto dokumentov bol v októbri 2012 odsúdený na jedenapolročné väzenie bývalý pápežský komorník Paolo Gabriele. Tvrdil, že zverejnením materiálov chcel ochrániť Benedikta XVI. Krátko pred Vianocami toho istého roku ho pápež omilosti. Gabriele zomrel vo veku 54 rokov v novembri 2020.

O Benediktovom rozhodnutí abdikovať hovoril pre talianske médiá v pondelok aj bývalý vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone. „Už začiatkom roka 2012 mi začal hovoriť o odstúpení, ale myslel som si, že je to iba taká prechodná myšlienka,“ povedal Bertone pre denník La Stampa s tým, že v lete už o tom Benedikt hovoril čoraz rozhodnejšie.

Kardinál sa teda snažil Benedikta presvedčiť, aby aspoň oddialil svoju rezignáciu. Pripomenul mu jeho sľub, že k Vianociam 2012 chcel dokončiť knihu o Ježišovom detstve, čím by skompletizoval trilógiu o Ježišovi Nazaretskom. Benedikt sa preto rozhodol abdikáciu posunúť a napokon ju oznámil na sviatok Lurdskej Panny Márie 11. februára 2013, a to s účinnosťou od 28. februára.

Emeritný pápež Benedikt XVI. zomrel na Silvestra 2022. Pohreb je naplánovaný na 5. januára, obrady bude viesť jeho nástupca František.