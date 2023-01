Dubaj zrušil 30-percentnú daň z alkoholu, chce podporiť turizmus

Cieľom je podporiť kľúčový sektor cestovného ruchu v situácii, keď konkurencia zo strany susedov rastie. Informovali o tom server BBC a denník Financial Times.

Dubaj uvoľňoval pravidlá v tejto oblasti už dlhší čas. Najnovšie kroky sú považované za úsilie výraznejšie zvýšiť atraktivitu Dubaja pre zahraničných návštevníkov. Rozhodnutie, ktoré vstúpilo do platnosti 1. januára, bude predbežne trvať jeden rok, pričom ako uviedol Financial Times, toto obdobie je považované za testovacie.

Dubaj roky lákal viac turistov než jeho susedia. Čiastočne k tomu prispela vyššia tolerancia emirátu a omnoho liberálnejší životný štýl. V poslednom období mu však vzrástla konkurencia zo strany bohatších susedov, ktorí sa usilujú znížiť závislosť od produkcie ropy práve rozvojom oblasti cestovného ruchu a finančníctva.

Saudská Arábia, ktorá bola v minulosti vysoko závislá od predaja ropy, v poslednom období investuje do rozvoja nových sektorov a výraznejšie sa otvára oblasti zábavy. Podľa Financial Times začal Rijád vo väčšej miere prezentovať historické pamiatky krajiny a uvažuje o legalizácii predaja alkoholu. Katar, ktorý sa zahraničiu prezentoval najmä počas Majstrovstiev sveta vo futbale, rovnako výrazne zvýšil investície do oblasti cestovného ruchu a pohostinstva.