Fyzioterapeutka radí: Týmito 6 zlozvykmi si ničíte telo, radšej sa im vyhnite!

Počas dňa sa neraz prichytíme pri tom, ako sa krčíme nad mobilom či klávesnicou od počítača. Nesprávne držanie tela pritom vo veľkom oslabuje a poškodzuje svaly, kostru aj celkové zdravie tela.

Krčenie, hrbenie, či dokonca spánok v nevhodnej polohe prispievajú k bolesti a stŕpnutiu svalov, bolestiam hlavy a z dlhodobého hľadiska aj k zlému postoju. „Správne držanie tela vyvíja menší tlak na chrbticu a pomáha so správnym postojom,“ prízvukuje pre portál The Sun fyzioterapeutka Sammy Margová, autorka kampane na podporu zdravia chrbtice Mind Your Back.

Margová zároveň poukazuje na 6 problémov, ktoré prispievajú k nesprávnemu držaniu tela a stupňovaniu bolesti.

Nosenie ťažkej tašky

Prečin, z ktorého sú vinné najmä dámy. Tie z bytu vychádzajú s kabelkou prevesenou cez plece, pričom v nej skrývajú množstvo neraz aj nepotrebných ťažkých predmetov.

„Prirodzený sklon ramena vás núti dvíhať lopatku, aby vám neskĺzlo ramienko tašky,“ podotýka Margová, podľa ktorej sa telo rýchlo prispôsobuje ťarche kabelky, čo však súvisí s bolesťou krku, ramien a chrbta. Môže dôjsť aj k stŕpnutiu svalov, mravčeniu, bolesti či nerovnováhe postoja.

Svojej obľúbenej kabelky sa nemusíte vzdať, no lepšie zvažujte, čo si v nej nosíte. Takisto pomáha striedanie ramien pri jej nosení a zatláčanie ramien smerom dozadu.

Nevhodné cvičenie

Pevnosť trupu je dôležitým komponentom správneho držania tela. „Dodáva oporu chrbtici, posilňuje svaly chrbta a bráni vzniku bolesti hlavy,“ tvrdí Margová. Podľa fyzioterapeutky by ste mali každý týždeň venovať aspoň 150 minút mierne namáhavému až intenzívnemu cvičeniu.

„Skvelými športmi na posilnenie chrbtice a rozhýbanie svalov sú kráčanie, bicyklovanie, tancovanie, joga a plávanie,“ radí Margová

Nesprávna obuv

Pri nesprávnej obuvi trpia chodidlá. Problematické sú aj topánky v nesprávnej veľkosti, baleríny bez opory klenby a mäkké tenisky bez pevnej podrážky – všetky pritom vystavujú riziku nielen chodidlá, ale aj chrbticu.

„Ak sa zakriví opätok topánky, zmení každý váš krok a vyvolá bolesť chrbta alebo nohy,“ tvrdí Margová. „Ak sa nedá opraviť, topánky vyhoďte.“

Odborníčka ďalej radí pristupovať k noseniu nových bežeckých tenisiek opatrne a najprv ich „rozchodiť“. Tenisky staršie ako rok môžu strácať pružnosť a oporu kvôli pôsobeniu vlhkosti a tepla.

Pri výbere novej obuvi voľte topánky, ktoré majú pevný chrbát, ohýbajú sa v mieste záhybu prstov na nohách, podporujú klenbu a sú dostatočne široké a dlhé, aby sa v nich nekrčili prsty.

Krčenie sa nad mobilom

Bežný človek strávi okolo 5 hodín denne pozeraním na obrazovku smartfónu. Pri tejto činnosti najviac namáhame krk, ktorý smeruje nadol a vyvoláva tlak na chrbticu a ramená. Prejavuje sa to aj bolesťou krku, vyššej časti chrbta a ramien.

„Bolesť môže vychádzať z konkrétneho miesta a mať podobu pulzov alebo bodania, môže tiež ísť o celkovú bolesť a citlivosť väčšej časti tela, napríklad od spodku krku po rameno alebo ramená,“ vysvetľuje Margová, ktorá radí vyhýbať sa pozeraniu na mobil pri chôdzi a umiestňovať jeho displej na úroveň očí.

Krčenie sa nad notebookom

Počas práce pravidelne meníme polohu pri sedení, no mali by sme sa vyhnúť všetkým tým, pri ktorých dochádza k ohýbaniu chrbtice v neprirodzených polohách. To totiž môže vyvolať bolesť chrbta a krku, mravčenie, či dokonca pálenie záhy a inkontinenciu.

Fyzioterapeutka preto odporúča používať stojan na notebook, vďaka ktorému môžete mať obrazovku počítača na úrovni očí. Pomôže aj nastaviteľný kancelársky stôl, pri ktorom sa dá pracovať v stoji, alebo alternatívna podložka vo forme kníh.

„Na mobile alebo budíku si na každých 45 minút nastavte alarm, ktorý vám pripomenie, že sa treba prejsť po kancelárii, alebo do svojej každodennej rutiny zakomponujte strečing,“ dodáva Margová.

Nevhodná spánková poloha

Na spánku je málokedy najťažšie zaspávanie. Mnohí sa totiž prebúdzame s bolesťami a stuhnutými svalmi, čo nepriaznivo ovplyvňuje náladu počas celého dňa.

Za najvhodnejšie Margová označuje spanie na chrbte, ktoré ukladá najnižší tlak na svaly a kostru. V prípade potreby môžete podložiť krk a kolená vankúšom. „Nápomocný je pevný matrac, ktorý podporuje tlakové body chrbtice,“ tvrdí odborníčka, podľa ktorej treba tiež voliť vankúš so strednou výškou.

Aj spánok na boku patrí medzi osožné, pričom medzi kolená je potrebné uložiť tenký vankúš a spať na matraci s hybridnou alebo pamäťovou penou.

Odborníčka neodporúča spánok na bruchu, ktorý vyvíja najvyšší tlak na telo. Ak sa ho však nechcete vzdať, držte si hlavu v priamej pozícii, čím uvoľníte tlak na krk. Čelo a brucho by ste mali podložiť pevným vankúšom.