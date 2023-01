Gubernátor: Rusko v nedeľu zaútočilo dronmi na juh Ukrajiny

Gubernátor v príspevku na sociálnej sieti napísal, že neďaleko mesta Mykolajiv spozorovali dve skupiny kamikadze dronov. Na juhu Ukrajiny zneli v nedeľu aj protiletecké sirény.

Rusi zaútočili počas silvestrovskej noci na Ukrajinu desiatkami kamikadze dronov iránskej výroby a rakiet. Mnohé z nich boli vystrelené na Kyjev a druhé najväčšie mesto Charkov.

Ukrajinská armáda oznámila, že v noci na nedeľu zostrelila 45 dronov. Kyjevská polícia zverejnila fotografiu jedného zo zneškodnených bezpilotných lietadiel, na ktorom bol nápis „Šťastný nový rok“ v ruštine.

#Russian invaders wrote "Happy New Year" on a drone which they used to attack civilian targets in #Kyiv region. pic.twitter.com/1crYaFx8qT