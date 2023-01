Podoľak: Rusko už nemá vojenské ciele, chce zabiť čo najviac civilistov

Ruské sily počas Silvestra a Nového roka útočili na Ukrajinu raketami a dronmi. Ukrajinskí predstavitelia v nedeľu oznámili, že celkovo pri nich zahynuli štyria ľudia a 50 ďalších utrpelo zranenia.

„Masové ostreľovanie centier veľkých miest na Ukrajine v noci z 31. decembra na 1. januára demonštruje ďalšiu zmenu v charaktere vojny,“ napísal na Twitteri poradca prezidenta Volodymyra Zelenského

Táto zmena podľa Podoľaka spočíva v tom, že Rusko už v rámci pokračujúcej agresie voči Ukrajine „nemá žiadne vojenské ciele. Snaží sa zabiť len čo najviac civilistov a zničiť čo najviac civilných objektov“.

Počas silvestrovskej noci ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila desiatky kamikadze dronov iránskej výroby a rakiet, ktorými Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Mnohé z nich boli vystrelené na Kyjev a druhé najväčšie mesto Charkov.

Kyjevská polícia zverejnila fotografiu jedného zo zostrelených dronov, na ktorom bol nápis „Šťastný nový rok“ v ruštine.

#Russian invaders wrote "Happy New Year" on a drone which they used to attack civilian targets in #Kyiv region. pic.twitter.com/1crYaFx8qT