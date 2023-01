Signál Wow! nemá ani po 45 rokoch vysvetlenie: Najnovší výskum po ňom neobjavil ani stopu

15. augusta 1977 teleskop Veľké ucho zachytil signál, ktorý dnes poznáme jedine pod názvom Wow! Zachytil ho astronóm Jerry R. Ehman, ktorého výsledky šokovali natoľko, že zakrúžkoval dáta, ukazujúce intenzitu signálu a vedľa toho napísal len „Wow!“. Signál trval 72 sekúnd a prišiel zo súhvezdia strelec. Následne signál zmizol a napriek obrovskej snahe sa ho nepodarilo opätovne zachytiť.

Mnohí začali špekulovať o jeho pôvode, no žiadna z teórií nedokázala úplne vysvetliť pôvod signálu. Aj napriek tomu že mu chýbala modulácia, ktorá sa bežne využíva na prenášanie informácie cez rádiové vlny, signál ostáva najsilnejším kandidátom vysielania mimozemskej civilizácie. Našli sa však aj vedci, ktorí nechceli hneď skočiť na teóriu mimozemšťanov.

Jednou z teórií bolo aj to, že signál pochádza zo Zeme a bol odrazený od kusu vesmírneho odpadu. Zástancom tohto skeptickejšieho prístupu bol aj Ehman.

„Signál sme mali objaviť znova, pátrali sme po ňom pravdepodobne 50 krát,“ tvrdil Ehman.

Vedci však dokázali, že na odrazenie signálu zo Zeme by sa vyžadovali naozaj nerealistické podmienky. Ehman preto od svojho názoru postupne ustúpil. Presný pôvod signálu sa však dodnes nepodarilo vysvetliť. Záhadou je, že astronómovia neobjavili nič ani vtedy keď sa na región pozreli oveľa citlivejším teleskopom Very Large Array. Pokusy zachytiť zvláštny signál sa odohrali v roku 1995, 1996 a 1999. Odvtedy sa objavilo ešte niekoľko menších pokusov, no nikdy sa nepodarilo zachytiť nič, čo by sa signálu Wow! podobalo.

Skupina vedcov sa však nedávno rozhodla preskúmať časť oblohy, z ktorej signál s najväčšou pravdepodobnosťou vyšiel. Pomocou databázy projektu Gaia, ktorý mapuje hviezdy v Mliečnej dráhe, vedci hľadali vhodné sústavy, ktoré sa nachádzajú na dráhe signálu Wow! Pátranie ich doviedlo k jednej sľubnej hviezdnej sústave.

Následne sa vedci sústavu preskúmali dvoma teleskopmi, Green Bank Telescope a Allen Telescope Array. Oba teleskopy sledovali sústavu v rovnaký deň. Autori novej štúdie nenašli žiadny signál, ktorý by prezradil, ako Wow! Vznikol. Počas svojej práce si však všimli, že ich prístup by mohli použiť pri vysvetľovaní ďalších záhadných signálov.

Podobné signály

Od zachytenia signálu Wow! Projekt SETI zaznamenal množstvo ďalších zvláštnych signálov, no žiadny sa nepodobal signálu Wow!. Iniciatíva Breakthrough Listen je súčasťou projektu SETI a tá v máji 2019 zachytila signál, ktorý pochádzal od našej najbližšej susednej hviezdy, Proxima Centauri. Signál sa označuje ako BLC1 a zachytil ho rádiový teleskop Parkes.

Hoci sa signál považoval za rádiové vysielanie, v januári 2021 sa objavila štúdia, ktorá tvrdila, že červené trpaslíky nie sú vhodné hviezdy pre život. O mesiac na to bola publikovaná ďalšia štúdia, podľa ktorej je šanca na vývoj inteligentnej civilizácie hneď vedľa nás neuveriteľne nízka. Obe tieto štúdie naznačujú, že signál BLC1 pravdepodobne nevytvorila inteligentná mimozemská civilizácia.