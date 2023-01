Kondenzácia vody na oknách: S týmito trikmi sa zbavíte vlhkosti a plesne

Keď teploty klesajú, v mnohých domácnostiach sa musí viac kúriť a po čase je väčšina okien v dome zarosená. Hoci kondenzácia vody v malých množstvách nie je nevyhnutne škodlivá, časom môžu tieto kvapôčky vody viesť k množstvu problémov, ako je pleseň a s ňou súvisiaca astma.

Odborník na interiéry Owen Whitlock sa podelil o svoje obľúbené triky a rady v zimnom období. Podľa neho by ste mali investovať do odvlhčovača. Existuje však aj množstvo iných alternatív, ako napríklad lacný trik so sódou bikarbónou.

Sóda bikarbóna

Jedlá sóda je ideálnym pomocníkom do miestností s vysokou vlhkosťou. Ako poradil Whitlock pre The Sun: ''Jednoducho naplňte malú misku sódou bikarbónou a položte ju na okenný parapet. Časom si všimnete, že sóda bikarbóna stvrdne, pretože absorbuje vlhkosť. Keď sa to stane, mali by ste ju nahradiť čerstvou sódou bikarbónou.'' Ak vám došla sóda bikarbóna, na tento trik môžete použiť aj kuchynskú soľ.

Rýchla sprcha

Jednou z najväčších príčin vlhkosti v domácnostiach je sprchovanie v horúcej vode. Odpoveď na tento problém je celkom jednoduchá. Stačí sa sprchovať o niečo chladnejšou vodou. Keďže však v zime nikto netúži po studenej sprche, Owen odporučil inú alternatívu – skrátiť čas sprchovania. Ako dodal: ''Po sprchovaní by ste mali vždy nechať dvere a okná v kúpeľni otvorené pol hodiny, aby ste zvýšili prúdenie vzduchu.''

Vybláznite sa s izbovými rastlinami

Na snímke nefrolepka vznešená, Foto: Benoit GVA/Shutterstock.com

Z izbových rastlín sa postupne stal zaujímavý trend a takmer každá domácnosť má nejaké kvety, kaktusy či sukulenty. Podľa Whitlocka však rastliny nemajú len estetickú funkciu. Niektoré izbové rastliny robia zázraky s vlhkosťou a kondenzáciou. ''Patrí sem lopatkovec, nefrolepka vznešená a zelenec chochlatý ''Nielen, že znížia vlhkosť vo vašej domácnosti, ale budú aj skvele vyzerať.''

Ako sa zbaviť plesne

Ak sa chcete zbaviť plesne z okien bez použitia agresívnych chemikálií, dobrou náhradou je biely ocot. Ako radí Whitlock: „V rozprašovači zmiešajte jeden diel bieleho octu a jeden diel vody a nastriekajte na plesnivé miesto. Ocot bude potrebovať čas na rozpustenie plesne, takže ho nechajte hodinu pôsobiť. Po hodine čakania si vezmite kefu na čistenie a teplú vodu, aby ste odstránili pleseň. Potom utrite oblasť čistou handričkou a nechajte uschnúť.“