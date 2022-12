Video: Vďaka tomuto triku na podpätkoch pretancujete celý večer

Mnohé dámy poznajú ten pocit, keď si kúpia nádherné lodičky na výnimočnú príležitosť, no nakoniec sa ukáže, že vôbec nie sú pohodlné a celý večer s nimi musia presedieť. Najmä lodičky so šnurovaním môžu predstavovať osobitnú výzvu, pretože šnúrky sa zarezávajú do kože a topánka napriek tomu nedrží na chodidle.

Našťastie, existuje spôsob, ako zabezpečiť stabilitu aj v šnurovacích lodičkách. Trik spočíva v správnom uviazaní šnúrky o chodilo. Stylistka Megan Watkins sa na sociálnej sieti podelila o jednoduchý návod na viazanie lodičiek. Ako uviedla na TikToku:

„Väčšina ľudí robí tú chybu, že si šnúrku zaviaže okolo členku a potom nahor po lýtko, ale päta vašej nohy zostane dosť voľná, čo môže sťažiť chôdzu a vyvinúť väčší tlak na brušká chodidiel. Namiesto toho skúste prekrížiť šnúrku cez prednú časť chodidla, okolo zadnej časti členka a potom trik spočíva v obtočení šnúrky popod podrážku topánky, priamo pred podpätkom, a potom ju pritiahnuť späť a pokračovať v prekrížení cez lýtko a zaviazať vzadu.“

Video: Už si nemusíte brať náhradnú obuv, stačí ju dobre uviazať