Ako správne nalievať šampanské: Takto sa vyhnete zbytočnému peneniu

Šampanské a šumivé víno si radi doprajeme pri špeciálnych príležitostiach, no často pri podávaní robíme chyby. Ak vám šumivé víno preteká, znamená to, že ho nalievate zle.

Margaret Schindel, odborníčka na organizovanie večierkov, pre Delishably uviedla, že správne podávanie šampanského zahŕňa správny pohár, dobu chladenia aj spôsob otvárania a nalievania.

Správny pohár

Správny pohár na šampanské vlastne nie vysoký a úzky ale ani malý a široký. Šampanské by ste mali podávať skôr v pohári v tvare tulipánu, v ktorom sa často pije biele víno. Úzke poháre neprepúšťajú dostatok kyslíka na to, aby „otvorili“ šampanské, a neodkrývajú dostatočnú plochu na to, aby sa vám aróma dostala do nosa.

Foto: Paul Shoul/Shutterstock.com

Správna teplota

Šampanské by ste mali vychladiť tak, aby jeho teplota dosahovala 7 až 10 stupňov Celzia. S dĺžkou chladenia by ste to tiež nemali preháňať. Stačí šampanské dať do chladničky 4 hodiny pred podávaním. Chladenie dlhšie ako tri alebo štyri dni môže skutočne zničiť chuť a vôňu. Nikdy neotvárajte vychladenú fľašu, ak nie ste pripravení okamžite nalievať.

Ako otvoriť šampanské

Existuje päť kľúčových krokov, ako správne otvoriť fľašu vychladeného šampanského:

Odstráňte fóliu prstami alebo nožom. Uvoľnite drôtik uchopením za slučku a odkrútením. Drôtik však nechajte na štupli. Zátku prikryte látkovým obrúskom predtým, ako fľašu uchopíte do ruky. Ide hlavne o bezpečnostné opatrenie. Nakloňte hornú časť fľaše od seba alebo od čohokoľvek, čo by ste mohli rozbiť. Stále pevne držte dno fľaše a uchopte korok obrúskom. Pomaly otáčajte fľašou proti smeru hodinových ručičiek, kým sa korok neuvoľní a nevyjde z hrdla. Fľašu by ste mali držať v 45-stupňovom uhle, aby sa zachovali bublinky.

Výbuch šampanského môže byť dobrá zábava, ale v skutočnosti je to veľmi nebezpečné a ničí to šumenie vášho nápoja.

Ako správne naliať šampanské

Čo sa týka nalievania, fľašu by ste mali držať v jej spodnej časti a pohár za stopku. Nalievajte veľmi pomaly v 45-stupňovom uhle, pričom hrdlo fľaše by sa malo sotva dotýkať pohára.

Teraz, keď ste sa naučili správne nalievať šampanské, je čas to osláviť!