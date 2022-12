Masár: Privatizácia mala chyby, no neviem, či bola niekde kultivovaná

Pripustil to bývalý guvernér Národnej banky Slovenska Vladimír Masár pre TASR pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Dodáva, že hoci niektorí privatizáciu označujú ako divokú, on sám nevie, či niekde bola privatizácia v takomto rozsahu a časovom období kultivovaná.

„V debatách počas revolúcie som cítil, že ak má byť úspešná, je nevyhnutná rýchla transformácia socialistickej ekonomiky na trhovú, čo by prispelo k nezvrátiteľnosti politického procesu, čoho sa mnohí obávali. Transformačný proces, ktorý sa naštartoval po revolúcii ešte v spoločnom štáte bol rýchly, neboli s ním skúsenosti a ani západní ekonómovia nevedeli poradiť, keďže aj pre nich to bola nová situácia,“ poukázal Masár. Pri vzniku nových samostatných štátov SR aj ČR nadviazali na tento transformačný proces a pokračovali v privatizácii štátnych majetkov.

Socialistická ekonomika bola podľa jeho slov silne podkapitalizovaná. „Čiže väčšina vlastných zdrojov bola nahradená úvermi, firmy ich neboli schopné splácať, takže k 31. decembru každého roku boli úvery formálne splatené s tým, že im boli ihneď poskytnuté ďalšie v tom istom objeme,“ doplnil Masár. Poukázal na to, že bol vytvorený právny rámec, ktorý sa zaoberal transferom štátneho vlastníctva do súkromného vlastníctva, no problém bol, že nedostatočná legislatívna pozornosť sa venovala transferu súkromného majetku do osobného.

„V niektorých prípadoch privatizéri pokračovali v snahe previesť privátny majetok do osobného vlastníctva aj na úkor veľkých ekonomických strát, čo neprospievalo ekonomike ani obyvateľstvu,“ doplnil Masár.