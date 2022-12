Premiér predpokladá snem OĽANO v januári, voľba predsedu má závisieť od záujmu

Nepovedal, či si hnutie bude voliť nového predsedu. To bude podľa jeho slov záležať od toho, či bude záujem o zmenu šéfa OĽANO. Heger vidí v závere roka aj priestor na sebareflexiu vzhľadom na aktuálnu politickú situáciu. Na základe diskusií následne podľa jeho slov predstavia občanom aj ďalší plán.

„Určite je čas sebareflexie, nie je to len o tom, že je koniec roka, ale súvisí to aj s vývojom politickej situácie. Nikto z nás netvrdí, že sme dokonalá vláda, máme mnoho chýb, nie sme ani prilepení k stoličke. Avšak v tomto čase, v čase vstupu do najväčšej energetickej krízy novodobej histórie Slovenska zhodiť vládu alebo stavať inú je nezmysel. Už samotný fakt, že povalenie vlády iniciovala strana, ktorá bola súčasťou koalície, ide proti zdravému rozumu, demokrati sa nemôžu navzájom požierať,“ skonštatoval premiér v rozhovore pre TASR s tým, že sebareflexia je úplne na mieste a zrejme o tom budú hovoriť na sneme.

Heger nedávno avizoval aj predstavenie vízie do budúcna. Zatiaľ ju nechcel špecifikovať ani špekulovať o jej detailoch. Za dôležitý považuje cieľ, ten vidí v reformách. Podčiarkol, že nestačí zmeny len presadiť, ale ich aj implementovať a udržiavať. Aj preto podľa neho Slovensko potrebuje ďalšie minimálne dve volebné obdobia demokratických, protikorupčných a reformných vlády. Na otázku, ako chce získať späť klesajúcu dôveru ľudí, odpovedal, že verí, že ich presvedčia výsledky. Zároveň je potrebné ich vedieť dobre odkomunikovať.

Čo sa týka občiansko-demokratickej platformy, ktorá odišla z klubu OĽANO, Heger vidí priestor na spoluprácu s jej členmi aj ďalej. „Pre mňa sú partnermi ľudia, ktorí majú demokratické zmýšľanie,“ ozrejmil.