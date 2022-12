Trump platil nízke dane, zverejnenie svojich daňových priznaní odsúdil

Trump na svojej platforme TRUTH Social na margo zverejnenia daňových priznaní deklaroval, že „demokrati to nikdy nemali urobiť a Najvyšší súd to nikdy nemal schváliť, pretože to povedie k hrozným veciam pre mnohých ľudí“.

Tvrdil tiež, že daňové priznania, o ktorých utajenie bojoval, ukazujú, aký bol úspešný a ako „dokázal využiť odpisy a rôzne iné daňové odpočty ako stimul na vytvorenie tisícov pracovných miest a veľkolepých stavieb a podnikov“.

Predseda výboru Snemovne reprezentantov pre dane a odvody, republikán Kevin Brady, označil zverejnenie dokumentov za bezprecedentné. Podľa neho demokrati vypustili „novú nebezpečnú politickú zbraň“, ktorá nepostihuje len Trumpa, ale naruší aj ochranu súkromia priemerných Američanov.

Brady tiež vyjadril obavy, že toto rozhodnutie výboru „americkú politiku ešte viac rozdelí“. Z dlhodobého hľadiska to budú demokrati ľutovať, domnieva sa Brady.

Výbor Snemovne reprezentantov pre dane a odvody schválil zverejnenie tisícov strán daňových priznaní už minulý týždeň. K ich zverejneniu došlo s oneskorením až v piatok, keďže z dokumentov museli byť vymazané citlivé osobné údaje, ako napríklad čísla sociálneho poistenia. Zverejnené boli osobné aj obchodné záznamy.

Zverejnením týchto daňových priznaní sa končí viac ako štyri roky trvajúci právny spor medzi Donaldom Trumpom a Snemovňou reprezentantov. Trump, 45. prezident Spojených štátov, odmietol zverejniť svoje daňové priznania, keď bol vo funkcii, čím porušil tradíciu zavedenú v 70. rokoch minulého storočia.

Neochota republikánskeho prezidenta k väčšej transparentnosti a odkladanie zverejnenia daňových priznaní viedli k podozreniu z možných daňových únikov alebo konfliktu záujmov.

Denník New York Times už zverejnil veľkú časť daňových priznaní Donalda Trumpa, z ktorých okrem iného vyplýva, že tento bývalý realitný magnát mal veľké finančné straty, čo mu umožnilo výrazne znížiť odvod daní.