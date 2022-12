Andrewa Tatea zadržali v Rumunsku. Polícia reagovala na špekuláciu, či im pomohla pizza

Bývalý profesionálny kickboxer a kontroverzný influencer Andrew Tate v piatok — po svojom zadržaní v Rumunsku — predstúpil pred súd v Bukurešti. Ten rozhodne, či naňho a jeho brata, ako aj dvoch rumunských občanov, uvalí vyšetrovaciu väzbu v trvaní 30 dní. Uviedla to agentúra AFP.

Tate, ktorý má britské aj americké občianstvo, bol spolu s bratom a dvoma Rumunmi zadržaný v Rumunsku pre podozrenie z pašovania ľudí, znásilnenia a založenia organizovanej zločineckej skupiny.

Vo štvrtkovým oznámení rumunského Riaditeľstva pre vyšetrovanie organizovanej kriminality a terorizmu (DIICOT) sa uvádza, že štyria podozriví začiatkom roka 2021 založili organizovanú skupinu so zámerom páchať zločin pašovania ľudí na území Rumunska i ďalších krajín.

Bratia Tateovci a dvaja Rumuni údajne pašovali, najímali a zneužívali ženy tým, že ich nútili k výrobe pornografie, ktorú chceli šíriť na internete za účelom zisku.

Zatiaľ bolo identifikovaných šesť obetí, ktoré podozriví sexuálne vykorisťovali. V rámci vyšetrovania spusteného v apríli sa uskutočnili razie vo viacerých lokalitách po celom Rumunsku.

Andrew Tate v roku 2016 účinkoval v britskej televíznej reality šou Big Brother, ale vylúčili ho z nej, keď sa objavilo video, ktoré ho zachytávalo pri útoku na ženu.

Tateovi, ktorý sa pred niekoľkými rokmi spolu s bratom Tristanom presťahoval do Rumunska, za jeho mizogýnne výroky zakázali prístup k viacerých sociálnym sieťam, napríklad YouTube, Facebooku, Instagramu aj TikToku. Povolili mu však vrátiť sa na Twitter po tom, čo ho kúpil americký podnikateľ Elon Musk.

V stredu sa Tate dostal na Twitteri do sporu so švédskou klimatickou aktivistkou Gretou Thunbergovou, keď zverejnil tvít, v ktorom sa chválil vlastníctvom množstva áut produkujúcich „enormné emisie“.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg



The world was curious.



And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf