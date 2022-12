Mužovi s rakovinou dávali rok života, tento liek zabil všetky rakovinové bunky

Brit Robert Glynn, ktorému vlani lekári predpovedali rok života, sa vyliečil z rakoviny žlčových ciest po tom, ako absolvoval experimentálnu liečbu v Manchestri. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC a denníka The Guardian.

Glynn (51) pochádza z dediny Worsley neďaleko Manchestra a pracuje ako zvárač. Hovorí, že mal „veľké šťastie“, pretože rakovinu mal dva roky a ani o tom nevedel.

Rakovinu žlčových ciest v Británii každoročne diagnostikujú približne 1000 ľuďom, sumarizuje BBC. Glynnovi tento pomerne vzácny typ rakoviny zistili v auguste 2020, keď pre výraznú bolesť v pleci navštívil lekára a urobili mu vyšetrenia krvi.

Nádor sa za ten čas rozšíril aj do pečene a nadobličiek a bol priveľký na to, aby ho odstránili operačne, približuje The Guardian.

Robert Glynn from Manchester was given a year to live after being diagnosed with an aggressive form of cancer, but he is now disease-free thanks to a clinical trial at The Christie.



Read Robert's story https://t.co/QEOIiH5Sj4 pic.twitter.com/rWMerTvU0G