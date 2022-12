Zelenskyj zverejnil snímky ukrajinských vojakov a záchranárov v akcii, aj odkaz

„Bojujeme za Ukrajinu, za hodnoty, ktoré spájajú Európu a demokratický svet, za spoločnú hodnotu života. Za všetko, čo sa teroristický štát pokúša zničiť,“ napísal v aktuálnom predkoncoročnom období Zelenskyj.

„Nie je to ľahké, je to ťažké, ale som si istý, že to prekonáme a ruská agresia zlyhá, takže všetci ostatní prípadní agresori sveta sa neodvážia zopakovať to, čo robia Rusi,“ dodal ukrajinský prezident.

Rusko napadlo susednú Ukrajinu 24. februára; nevyprovokovaná vojna tam trvá už desať mesiacov. Rusko na fronte nedosahuje úspechy, aké plánovalo, a v poslednom čase podniká rozsiahle útoky predovšetkým na životne dôležitú civilnú infraštruktúru. Západ Moskvu obviňuje z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.

Ukrajinské hlavné mesto Kyjev sa aj v noci na piatok stalo terčom útoku dronov. Miestni predstavitelia vydali krátko po 02.00 h na sociálnej sieti Telegram varovanie, aby sa obyvatelia mesta skryli v protileteckých krytoch. Gubernátor Kyjevskej oblasti Olexij Kuleba uviedol, že cieľom útoku bola podľa neho tamojšia energetická infraštruktúra. Útok si nevyžiadal obete na ľudských životoch.

Ukrajina hlásila už vo štvrtok ráno rozsiahly raketový útok Ruska. Na územie krajiny smerovalo vo viacerých vlnách vyše 100 striel. Ukrajinský prezident Zelenskyj následne uviedol, že v dôsledku týchto útokov zostala väčšina územia Ukrajiny bez elektriny.