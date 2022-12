Video: Ruského generála takmer zabil cencúľ

Generálporučík ruského ministerstva pre mimoriadne situácie Anatolij Jelizarov utrpel v stredu popoludní vážne poranenie hlavy. Zo strechy budovy v Moskve naňho spadol obrovský cencúľ. Päťdesiatročný generálporučík podľa ruských médií podstúpil operáciu a jeho stav je vážny.

O incidente informoval portál news.ru . „Vo chvíli, keď prechádzal okolo nebytového domu, spadol naň z druhého poschodia veľký kus ľadu. Muž utrpel zranenie a musel byť hospitalizovaný,“ uviedol ruský denník. Teraz je jeho stav hodnotený ako vážny aj napriek tomu, že operácia prebehla úspešne.

Agentúra Nexta zdieľala video, na ktorom je zachytený moment pádu cencúľa na Jelizarova.

In #Moscow, General of the Ministry of Emergency Situations Anatoly Elizarov was almost killed by an ordinary icicle. He was hospitalized with a head injury. pic.twitter.com/lgZk5T6ECQ